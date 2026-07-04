PLENO ESTRAORDINARIO
Rubén Pérez é o novo edil socialista en Trives
PLENO ESTRAORDINARIO
O Concello da Pobra de Trives celebrou un pleno extraordinario cunha orde do día na que tan só figuraba un punto: a toma de posesión de Rubén Pérez Rodríguez como novo concelleiro do PSOE, incorporándose ao grupo de goberno tras a dimisión de Miguel Sierra, que deixara o seu cargo no pleno do pasado mes de xuño.
O novo edil edil do grupo socialista é o pedáneo de San Xoán de Barrio.
A súa entrada prodúcese despois de que Alba Vázquez, seguinte na lista do PSOE, decidise non recoller a acta de concelleira por motivos persoais. Esta decisión, segundo manifestan desde o goberno local, foi adoptada de forma consensuada dentro do grupo socialista, polo que se seguiu a orde da candidatura para cubrir a vacante.
Coa incorporación de Rubén Pérez, a corporación recupera a súa composición completa por primeira vez desde marzo de 2025, tras as diferentes baixas rexistradas ao longo do mandato e a falta de celebracións de plenos para cubrilas.
No mesmo proceso de renovación da corporación, no pleno ordinario do mes de xuño tamén tomaron posesión Javier Rodríguez como novo concelleiro do grupo de goberno e Simón Rodríguez como edil do grupo municipal do PP.
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