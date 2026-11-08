Tres acusados de seis incendios forestales en Trives, entre ellos un brigadista
JUICIOS EN OURENSE
La Fiscalía atribuye a los tres procesados seis incendios provocados entre 2021 y 2022 en Manzaneda, San Xoan de Río y Chandrexa de Queixa, y reclama que indemnicen a la Xunta con 49.118 euros por los gastos de extinción
Tres hombres, entre ellos un miembro de la brigada de extinción de incendios de Trives en el momento de los hechos, se enfrentan a un total de 16 años de prisión acusados de provocar seis fuegos forestales intencionados en los montes del Macizo Central ourensano entre los veranos de 2021 y 2022. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense acogerá este lunes la vista preliminar en la que las partes explorarán un acuerdo de conformidad. De no alcanzarse un pacto, el tribunal señalará fecha para el juicio.
El Ministerio Público solicita seis años de cárcel y 24 meses de multa para dos de los procesados por un delito continuado de incendio forestal, mientras que para el integrante del dispositivo contraincendios pide cuatro años de prisión y 20 meses de multa. Además, la acusación pública reclama que abonen de forma conjunta a la Xunta 49.118,96 euros para resarcir los costes de la extinción.
Según sostiene la Fiscalía en su escrito, dos de los acusados actuaron de mutuo acuerdo y utilizaron un turismo para desplazarse de madrugada e iniciar los cinco primeros fuegos en los términos municipales de Manzaneda, San Xoan de Río y Chandrexa de Queixa. En el sexto foco, originado sobre las 21,00 horas del 31 de agosto de 2022 en la localidad de A Somoza, intervino presuntamente en connivencia con ellos el tercer encausado, quien formaba parte de la brigada de la zona.
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