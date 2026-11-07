Un incendio forestal en Bidueira, Manzaneda, quema diez hectáreas tras una intensa noche de trabajo
DIEZ BRIGADAS
El dispositivo de Medio Rural logra estabilizar de madrugada las llamas en la parroquia de Bidueira, en Manzaneda, tras arrasar unas diez hectáreas
Un incendio forestal declarado a última hora de la tarde de este viernes en el municipio de Manzaneda ha calcinado alrededor de diez hectáreas antes de poder ser estabilizado durante la madrugada. Las llamas se originaron a las 18:44 horas en la parroquia de Bidueira.
Hasta el lugar se movilizaron cinco agentes, diez brigadas y quince motobombas, cuyos efectivos trabajaron sobre el terreno durante más de ocho horas hasta lograr dar el fuego por estabilizado en torno a las 03:00 horas de este sábado.
Por el momento se desconocen las causas del fuego.
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