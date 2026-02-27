Trives expone la cuenta general del ejercicio 2024

El Concello da Pobra de Trives saca a exposición pública en el 2026 la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024, tal y como recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Según el anuncio oficial, las cuentas fueron revisadas por la Comisión Especial de Cuentas en la sesión celebrada el 24 de febrero y se abre ahora un plazo de 15 días para que las personas interesadas puedan consultarlas y presentar alegaciones, reclamaciones u observaciones, contados desde su publicación en el BOP.

La exposición de las cuentas de 2024 dos años después pone de manifiesto el atraso en la tramitación económica municipal, ya que lo habitual es que esta documentación se someta a información pública al año siguiente del ejercicio al que corresponde. Este retraso puede tener consecuencias prácticas, algunas ayudas públicas exigen que los concellos tengan la contabilidad al día, pudiendo provocar retrasos en concesión y cobro de fondos de otras administraciones.