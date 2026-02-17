Galería | A Pobra de Trives se vuelca con su Martes de Entroido

Lunes para los niños y un desfile de comparsas el Martes de Entroido de A Pobra de Trives

El Entroido arrancó la semana en A Pobra de Trives con una jornada dedicada a los más pequeños. El lunes fue su día, con una tarde repleta de música, pintacaras, baile, talleres de manualidades y una chocolatada para los pequeños de la casa y sus familias, que asistieron disfrazados y llenaron el recinto de color e ilusión al local de Santa Leonor.

Ya el martes por la tarde, con un día soleado que acompañó en todo momento, nadie quiso perderse el gran desfile de Entroido. Vecinos y visitantes salieron a las calles de la localidad, ambientadas con distintos disfraces para esta fiesta.

El inconfundible sonido de los fulións volvió a llenar la villa en la tarde del 17 de febrero, marcando el ritmo de un desfile en el que no faltaron la música, la diversión y los disfraces originales. Además, participaron comparsas que formaron parte de un concurso con premios para las distintas categorías, añadiendo emoción y creatividad a la celebración.

En el desfile participaron los cinco fulións del Concello de Trives, y varias comparsas y varias disfrazados, consolidando el Martes de Entroido como una de las citas más multitudinarias del año en A Pobra de Trives.

La comparsa ganadora fue para los divertidos toros mecánicos del ruedo trivés, de segundos las palomitas y terceron el Brif O Recreo mientras que en individual ganó la heroina del bosque, quedando de segundas las María Antonietas.

Tras el desfile de disfraces y fuliones la fiesta continuaba con chocolatada para todos los asistentes en la Praza do Reloxo, en donde se entregaron los premios al remate.