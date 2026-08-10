Trives se llena de color y folións con el Entroido de Verán

Trives volvió a demostrar este fin de semana que el Entroido no entiende de calendarios. Las calles de la localidad se llenaron de música, con los folións, máscaras y ganas de fiesta con la celebración de una nueva edición del Entroido de Verán, una cita organizada por la Asociación Cultural A Caniceira que se ha convertido ya en una de las grandes celebraciones del verano.

La fiesta se desarrolló los días 8 y 9 de agosto y volvió a llevar hasta A Pobra de Trives el ambiente propio del Entroido ourensano en pleno verano.

El sábado se celebró el mercado abierto de artesanía con muchos puestos ofreciendo sus mejores productos, con sesión vermú a cargo de As Macizas Centrais y de tarde la actuación de Redegaita en la praza Maior.

El mercado de artesanía y las sesiones vermú fueron otros de los protagonistas a lo largo del fin de semana en Trives

Ya el domingo, por la mañana fue el turno de nuevo del mercado del mercado y la sesión vermú con pasacalles a cargo de la banda de gaitas Os Trinta, de A Pobra de Trives. Los músicos locales fueron los encargados de poner el toque musical a uno de los domingos con más afluencia de todo el año, ya que Trives acoge a vecinos pero también a multitud de vecinos retornados de países como Francia, Alemania o Suiza.

Por la tarde, primero fue el turno del desfile carroza del campamento Os Enredos, y, acto seguido el esperado desfile de Folións por las calles de la localidad que este año reunió a un total de 6 agrupaciones de la comarca y Valdeorras para llenar de tradición las calles de Trives con sus bombos, aixadas y demás elementos.

La propuesta nació hace ya más de quince años con la intención de trasladar al verano parte de la esencia del Entroido tradicional de la comarca. Lo que comenzó como una iniciativa de A Caniceira fue creciendo edición tras edición hasta convertirse en una cita muy consolidada. La asociación ha conseguido en estos 16 años que la celebración no se limite a un desfile, sino que alrededor de los folións se genere durante varios días una programación festiva que atrae a miles de vecinos y centenares de participantes.