Ni la lluvia frenó el Entroido de Verán en O Carballiño

O Carballiño brinda a turistas, emigrantes y vecinos la oportunidad de disfrutar en pleno verano de una celebración que en invierno arrasa en Ourense. El Entroido de Verán comenzó antes de la hora prevista para el desfile de carrozas. Por las calles ya se dejaba ver alguna persona disfrazada calentando motores para una fiesta cuyo único propósito, verano tras verano, es pasarlo bien y revivir una tradición que se ha ganado un lugar en el calendario estival.

La única diferencia con su versión invernal es un pequeño detalle: unos cuantos grados de más en el termómetro. Aunque parecía que el tiempo no iba a poner de su parte esta vez. Tras varios días de calor intenso, la amenaza de lluvia no era, precisamente, el regalo más esperado por la gente en una jornada como esta, pero, al final, el fresco de la noche terminó convirtiéndose en un aliado para las carrozas y sus participantes, que pudieron bailar durante todo el recorrido sin que el cansancio les robara (tanto) las fuerzas.

Porque si hay algo que caracteriza el Entroido de Verán es que tiene esa magia de dejar con ganas de más cuando termina, incluso en una edición como esta, en la que la fiesta se prolongó hasta la madrugada, con la música de la Orquesta La Noria envolviendo todo el entorno de la Plaza Mayor.

La cita comenzó a las 20,00 horas, cuando las quince carrozas protagonistas del desfile partieron desde la Veracruz para recorrer las principales calles de la villa: la calle Curros Enríquez, Rúa Principal, Centro Partido Carballo de Bos Aires y Julio Rodríguez Soto, finalizando el recorrido en Conde Vallellano. A su paso por las distintas calles, contagiaron el ambiente festivo a los cientos de asistentes que no quisieron perderse la fiesta, algunos de los cuales aprovecharon la ocasión para lucir sus propios disfraces. Y quienes optaron por no disfrazarse también encontraron su sitio en la fiesta.

Aunque la lluvia terminó por hacer acto de presencia, apenas cayeron unas gotas durante unos minutos, sin llegar a provocar ningún contratiempo.

En O Carballiño, el verano ya queda oficialmente inaugurado. Lo hizo la noche de este sábado marcada por el entusiasmo y la fiesta.