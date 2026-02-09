“Ver todo tu esfuerzo resumido en cenizas es muy duro”, José tras el incendio que calcinó su casa en Trives

José y Linda llevaban alrededor de una década construyendo su vida en la aldea de Castro. Tras dejar Barcelona, decidieron asentarse en el lugar donde José había pasado los veranos de su infancia, la aldea de sus padres. Durante los primeros años vivieron en la casa familiar hasta que, hace cuatro, lograron comprar la vivienda que esta madrugada quedó reducida a cenizas. Poco a poco la fueron reformando, convirtiéndola en el hogar donde crecían sus hijos, Alejandro, de 7 años, y Alba, de 5.

La vivienda estaba estrechamente ligada también a su modo de vida. Anexa a la casa se encontraba la explotación apícola de Linda, con 149 colmenas. Además tienen una ganadería que suma 176 reses entre cabras y ovejas. Un proyecto familiar levantado con esfuerzo y constancia, muy vinculado al entorno rural en el que habían decidido echar raíces.

José, más entero pero visiblemente nervioso, relata cómo su mujer se derrumbó al llegar al lugar del incendio y comprobar que todo su trabajo había desaparecido. “Ver que todo tu esfuerzo está resumido en cenizas es muy duro”, explica. A la mañana llevaron a los niños para que entendieran lo ocurrido, “el mayor se echó a llorar diciendo que había perdido sus cosas”, cuenta emocionado.

El lunes, Alejandro y Alba volverán al colegio sin libros ni mochilas. “Lo importante es que estamos bien”, repite el padre, consciente de que ahora toca empezar de cero. Aun así, reconoce que no es fácil asimilar la pérdida. “Se hace difícil mirar aquí y ver que todo lo que fuimos haciendo ya no está”.