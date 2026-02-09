Un incendio en la chimena arrasa una casa en una aldea de Trives

Un incendio arrasó por completo una vivienda en la aldea de Castro, en A Pobra de Trives, dejando sin hogar a una joven pareja y sus dos hijos, de 5 y 7 años. Al parecer, el fuego se declaró en la chimenea de la vivienda, propagándose rápidamente por todo el inmueble, que quedó reducido prácticamente a sus paredes.

El aviso a la Axencia Galega de Emerxencias se recibió a las 23.39 horas del sábado. En ese momento, la familia no se encontraba en el interior de la vivienda. Fue una vecina quien se percató de que salía fuego del tejado y alertó de inmediato al propietario, José Guerra, que se encontraba en Trives. Su vecina Encarnita Vázquez dio la alerta llamándoles: “José estades na casa? vexo salir fumo do tellado”. “En el trayecto ya avisé al 112 y a quien pude”, explica, mientras subía los cerca de tres kilómetros que separan la villa de la aldea.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato vecinos y voluntarios de Protección Civil de Trives, que intentaron contener las llamas con los medios disponibles, pequeñas mangueras de las casas de los vecinos, pero con muy poca presión. La intervención se vio seriamente dificultada por el temporal de nieve y por la falta de medios operativos en ese momento. El camión municipal de bomberos de Trives, situado a apenas tres kilómetros del incendio, se encontraba averiado, mientras que el de los concellos limítrofes de San Xoán de Río no estaba disponible. Según informan fuentes, el camión de Manzaneda permanecía a la espera de autorización del alcalde para poder desplazarse.

Finalmente, acudieron los bomberos del parque de A Rúa, que lograron llegar pese a la distancia y las complicaciones del desplazamiento con el camión cargado de agua, lo que supuso casi una hora desde el inicio del incendio. A su llegada, el fuego ya había devorado la vivienda y el tejado se había desplomado. “Trabajaron mucho, pero ya era tarde”, relata el propietario.

Las labores de extinción se prolongaron durante toda la noche y parte de la mañana, con tareas de control y enfriamiento para evitar que el incendio se reactivase o afectase a viviendas colindantes. En el operativo participaron también el GES con base en Castro Caldelas y voluntarios de Protección Civil de concellos limítrofes, que mantuvieron la vigilancia durante el resto del día.