Vídeo | Un voraz incendio arrasa una vivienda en a Pobra de Trives tras una hora de espera por los bomberos

El momento del incendio en plena propagación en la aldea de Castro, después de activarse la alerta a las 23:39 horas del sábado.

Un incendio declarado en la noche del sábado ha destruido una vivienda en la aldea de Castro, situada a unos tres kilómetros de A Pobra de Trives. La alerta saltó a las 23:39 horas, pero durante aproximadamente una hora los únicos que actuaron fueron vecinos de la zona y voluntarios de Protección Civil de Trives, hasta la llegada de los bomberos.

Servicios de emergencia trabajan en las labores de extinción y control del incendio en la aldea de Castro, dificultadas por el temporal y los accesos a la zona. | La Región

Vecinos y voluntarios de Protección Civil de Trives fueron los primeros en actuar tras declararse el incendio, en una zona con accesos complicados por la nieve. | La Región

En el momento del suceso, el matrimonio propietario de la casa y sus dos hijos menores de 10 años no se encontraban en la vivienda. La familia había bajado por la tarde a Trives para participar en las actividades de Entroido y se encontraba con unos amigos cuando una vecina les avisó del incendio. El padre regresó inmediatamente a la aldea, pero los esfuerzos resultaron insuficientes y no se pudo salvar la casa.

La vivienda quedó completamente destruida tras el incendio declarado en la noche del sábado en la aldea de Castro, a tres kilómetros de Trives. | La Región

Durante la mañana de este domingo, el incendio permanece controlado, aunque todavía no está totalmente extinguido y los medios de emergencia continúan trabajando en la zona. Como consecuencia del fuego, colapsó el tejado y se han producido derrumbamientos en el interior de la vivienda.

Los trabajos de extinción se han visto dificultados por los complicados accesos a la aldea, agravados por la nieve y el temporal, lo que ha complicado el movimiento del equipo de intervención.

Por el momento, se desconoce el alcance total de los daños y no se han comunicado heridos.