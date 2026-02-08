DIFICULTADES POR EL TEMPORAL
Vídeo | Un voraz incendio arrasa una vivienda en a Pobra de Trives tras una hora de espera por los bomberos
Un incendio declarado en la noche del sábado ha destruido una vivienda en la aldea de Castro, situada a unos tres kilómetros de A Pobra de Trives. La alerta saltó a las 23:39 horas, pero durante aproximadamente una hora los únicos que actuaron fueron vecinos de la zona y voluntarios de Protección Civil de Trives, hasta la llegada de los bomberos.
En el momento del suceso, el matrimonio propietario de la casa y sus dos hijos menores de 10 años no se encontraban en la vivienda. La familia había bajado por la tarde a Trives para participar en las actividades de Entroido y se encontraba con unos amigos cuando una vecina les avisó del incendio. El padre regresó inmediatamente a la aldea, pero los esfuerzos resultaron insuficientes y no se pudo salvar la casa.
Durante la mañana de este domingo, el incendio permanece controlado, aunque todavía no está totalmente extinguido y los medios de emergencia continúan trabajando en la zona. Como consecuencia del fuego, colapsó el tejado y se han producido derrumbamientos en el interior de la vivienda.
Los trabajos de extinción se han visto dificultados por los complicados accesos a la aldea, agravados por la nieve y el temporal, lo que ha complicado el movimiento del equipo de intervención.
Por el momento, se desconoce el alcance total de los daños y no se han comunicado heridos.
