CELEBRACIÓN LOCAL
Vilanova, maxia acesa na Festa do Chourizo
CELEBRACIÓN LOCAL
As lapas volveron debuxar sombras nos soutos de Vilanova e o arrecendo do chourizo asado mesturouse co da leña húmida, anunciando que a Festa do Chourizo regresaba un ano máis para reafirmarse como unha das celebracións máis queridas e fondamente arraigadas da Pobra de Trives.
A pequena aldea converteuse, unha vez máis, nun punto de encontro para familias enteiras, grupos de amigos e pandillas que atopan nesta noite unha escusa perfecta para compartir mesa, lume e risas.
Como manda a tradición, a festa celebrase o primeiro sábado de febreiro, coincidindo coas Candelas e o San Blas, pero este ano as fogueiras adiantáronse un chisco e foi na tardiña do 31 de xaneiro cando as lapas poñían luz e calor en Vilanova.
Desde primeira hora da tarde, os soutos que rodean Vilanova comezaron a encherse de movemento. As pandillas achegáronse para marcar o seu lugar, recoller leña e preparar o terreo no que, ao caer a tarde, prenderían as súas propias fogueiras.
Cada espazo, cada lume, contaba unha historia distinta, pero todas compartían o mesmo espírito: o de xuntarse ao redor do fogo para celebrar.
Cando o sol se agochou tras as montañas, as chamas das múltiples fogueiras iluminaron a aldea, transformando o frío do inverno nunha calor acolledora. Ao redor do lume, os chourizos chisporroteaban sobre as grellas, acompañados doutras viandas, mentres a imprescindible bica de Trives facía acto de presenza xunto aos licores caseiros. A propia fogueira encargábase de espantar o frío e crear un ambiente íntimo e familiar, no que o tempo semellaba deter o seu paso.
A música tamén tivo o seu protagonismo. Moitas pandillas levaron o seu propio son a cada lume, poñendo banda sonora á noite, mentres que no campo da festa, unha carpa reuniu aos máis animados. Alí, o grupo Takicardia e a disco móbil Dj Bady fixeron bailar sen descanso aos asistentes, completando unha xornada na que gastronomía e festa foron da man.
Despois de días marcados pola chuvia, a neve e o vento, o San Blas e as Candelas traían consigo unha pequena tregua que permitiu que a celebración brillase con forza. Nin as inclemencias do tempo nin o inverno conseguiron deslucir unha festa na que centos de fogueiras volveron arder, demostrando que a Festa do Chourizo segue viva, mantendo intacta a súa maxia e poder de convocatoria.
En Vilanova, o lume non só quenta os corpos, tamén aviva a tradición, reforza os lazos e lembra, ano tras ano, que hai celebracións que se levan no corazón.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CELEBRACIÓN LOCAL
Vilanova, maxia acesa na Festa do Chourizo
COCINA TRADICIONAL
El chef japonés Matsumoto busca en Trives el alma de la cocina gallega
ENTROIDO DE TRIVES
Os Labregos manteñen vivo o desfile dos fulións en A Pobra de Trives
Lo último
LA PUNTILLA
Nicolás
VÍAS DE NEGOCIO
El Campus de Ourense impulsa al alumnado a emprender