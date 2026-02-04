Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como ‘el pequeño Nicolás’, es el promotor de un curso de ‘networking’ para enseñar a la gente a ser como él, pero se supone que limando algunas cosillas por las que está condenado a penas que suman varios años de cárcel. Aunque su actividad más relevante ha sido la de ser un caradura, sus enseñanzas ponen de manifiesto lo que todo el mundo sabe, que hay que dejarse de tratar de conseguir un buen empleo sobre la base del mérito y la capacidad cuando lo importante es conseguir una potente red de contactos para tener éxito profesional. Y lo que enseña en su curso on line es a conseguirlos. “Descubrí que cada contacto es una puerta y cada puerta te lleva a tres más. Esto no lo enseñan en ninguna universidad”. Uno de los bloques de su formación se titula “Conseguir tu padrino” y pone como ejemplo de lugar para perfeccionar esas habilidades los palcos del Bernabéu, un centro del poder real. Por 600 euros del curso se tiene la vida solucionada.