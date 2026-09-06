ACCIDENTE DE TRÁFICO
Aparatosa salida de vía de un coche en la OU-603, a su paso por A Rúa
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un vehículo sufrió una salida de vía en la OU-603, en A Rúa, a la altura del punto kilométrico 3. El accidente de tráfico movilizó a los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para atender el suceso.
Hasta el punto acudieron los Bomberos, Urxencias Sanitarias 061, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, que intervinieron tras recibir el aviso del accidente.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del siniestro ni sobre posibles heridos.
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