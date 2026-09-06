Evacuado en helicóptero un trabajador que cayó desde un árbol en Vilamartín de Valdeorras
A PORTELA
Un trabajador resulta herido tras caer unos diez metros desde un árbol mientras lo cortaba en A Portela, Vilamartín de Valdeorras, y es evacuado en helicóptero al hospital.
Un trabajador ha resultado herido este domingo tras caer desde una altura de unos diez metros mientras cortaba un árbol en A Portela, en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras.
El 112 Galicia recibió el aviso del accidente unos diez minutos antes de las 12:00 horas, después de que un particular alertase de que el hombre se había precipitado desde el árbol durante los trabajos de tala.
Los gestores del 112 informaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el lugar del accidente.
Trasladado en helicóptero al hospital
El trabajador herido fue evacuado a bordo de la aeronave hasta el hospital de referencia para recibir asistencia médica. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VINOS DE O BARCO
Joaquín Hidalgo resalta el potencial del godello
REGRESA LA CIRCULACIÓN
Vilamartín abrirá al tráfico el puente sobre el río Farelos
Lo último