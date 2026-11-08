El Camiño de Inverno creció un 14% en lo que va de 2026

El Centro Cultural Avenida de A Rúa acogía este sábado las jornadas Camiño de Inverno X Anos, una cita que conmemora el décimo aniversario de la oficialización de esta venerada ruta jacobea. El acto aglutinaba a representantes institucionales, asociaciones y colectivos vinculados al Camino de Santiago para analizar su evolución y abordar los retos de futuro.

Durante la inauguración, el presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (Fegac), Javier Gómez Vila, defendió la necesidad de mantener este tipo de encuentros para reconocer el trabajo realizado y seguir reivindicando el Camiño de Inverno. También agradeció la presencia de autoridades autonómicas y locales, antes de destacar la visita de representantes de asociaciones cántabras.

El director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, puso el acento en el crecimiento imparable de la ruta y en la implicación de asociaciones, municipios y sociedad civil. Según los datos oficiales expuestos, el itinerario pasó de 287 peregrinos en 2016 a 2.758 en 2025. En lo que va de 2026 ya suma 2.923, un 14% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, el 39% de los caminantes registrados este año son extranjeros.

Un impulso vertebrador

Merelles destacó que el Camiño de Inverno constituye una oportunidad para descubrir la Galicia interior y dinamizar los territorios por los que discurre, desde el Bierzo y Valdeorras hasta la Ribeira Sacra, el Alto do Faro y las comarcas de Deza y Lalín. “Es uno de los caminos más vertebradores”, señaló, aludiendo también a la colaboración de los municipios bercianos.

Estaba previsto que al evento acudiesen las alcaldesas de A Rúa y Vilamartín, y también el alcalde de Ponferrada. Empero, por compromisos e incidencias varias, no pudieron estar. Sí lo hicieron, en su nombre, representantes como Avelino Fernández, del Concello anfitrión, que puso en valor la proyección internacional de la ruta de cara al Xacobeo 2027, así como la recuperación de la capilla de Santo André, en A Rúa, uno de los recursos jacobeos visitados durante la jornada.

La programación continuó con una mesa de debate presidida por Ildefonso de la Campa, director de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, junto a la ruesa Asunción Arias, de la Asociación del Camino de Santiago de Valdeorras, y Daniel Antelo, presidente de Peregrinus Dezae, y todos ellos reivindicaron el carácter histórico del itinerario a su paso por Valdeorras.Y qué mejor lugar para hacerlo que las calles del barrio rués de Fontei, frente a la capilla de Santo André. Hasta allí arribaron los asistentes, en ritual de peregrinación.