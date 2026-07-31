DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Detenido en A Rúa un vecino de O Barco con 50 gramos de cocaína
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Agentes de la Guardia Civil de A Rúa han detenido a un vecino de O Barco de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La detención se produjo en el marco de un operativo especial de inspección y vigilancia desplegado en zonas de ocio. Durante el dispositivo, las fuerzas de seguridad interceptaron al individuo y le incautaron 50 gramos de cocaína que llevaba ocultos entre sus pertenencias.
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DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA
Detenido en A Rúa un vecino de O Barco con 50 gramos de cocaína
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