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Detenido en A Rúa un vecino de O Barco con 50 gramos de cocaína

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Detenido en A Rúa un vecino de O Barco de 35 años tras incautarle 50 gramos de cocaína durante un dispositivo de vigilancia en zonas de ocio

Los objetos incautados al vecino de O Barco
Los objetos incautados al vecino de O Barco | Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil de A Rúa han detenido a un vecino de O Barco de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los objetos incautados al vecino de O Barco
Los objetos incautados al vecino de O Barco | Guardia Civil

La detención se produjo en el marco de un operativo especial de inspección y vigilancia desplegado en zonas de ocio. Durante el dispositivo, las fuerzas de seguridad interceptaron al individuo y le incautaron 50 gramos de cocaína que llevaba ocultos entre sus pertenencias.

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