El documental “Peregrina de Invierno” inicia su andadura

Las vivencias de Asunción Arias Arias en la peregrinación que en 2023 inició en Ponferrada y finalizó en Santiago de Compostela, con apoyo de la Asociación Discamino, fueron recogidas en un documental. “Peregrina de Invierno” es fruto de la iniciativa del presidente de este colectivo, Javier Pitillas, tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y, coincidiendo con el décimo aniversario de la oficialización del Camiño de Inverno, fue presentado en el Centro Cultural Avenida de A Rúa, asistiendo la práctica totalidad del equipo que acompañó a la presidenta de la Asociación de Amigos del Camiño de Inverno.

A Rúa acogió el acto de presentación, que coincide con el décimo aniversario de la oficialización del camiño de inverno

Antes del inicio de la proyección, la protagonista explicó que el documental será llevado a los concellos del Camiño de Inverno para finalizar en Santiago, en una recepción de estudiantes universitarios y autoridades.

Asunción Arias padece una discapacidad del 69 % a causa de una polio que sufrió en la infancia. Para realizar la peregrinación se valió de una “handbike” -triciclo que es impulsado con las manos- y contó con el apoyo de la citada asociación. De ahí que resaltase “o valor humano tan grande de Discamino, cunha labor social de inclusión e humanidade que constitúen o valor inmaterial do Camiño de Santiago e a paz que conleva”. Ya en referencia al documental, apuntó que fue ideado para reunir fondos destinados a la adquisición de una furgoneta para transportar las sillas de ruedas empleadas en la peregrinación, adquirida finalmente gracias a donaciones de particulares.

La peregrinación, que se prolongó durante 10 días, supuso para Asunción Arias “un inmenso esforzo físico” y consideró “impactante” su final en Santiago de Compostela, donde tomó conciencia de su “autosuperación, pois a pesar da discapacidade estaba en boa forma física, interior e mental”.