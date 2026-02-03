Reclaman más seguridad en el Camiño da Geira en Beade

La Asociación Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro urge mejorar la seguridad de los peregrinos en un tramo especialmente peligroso de la carretera autonómica OU-212, desde la iglesia parroquial de Santa María de Beade en dirección a Caldelas de Berán, que coincide con el itinerario del Camiño da Geira y de los Arrieiros.

La asociación destaca que la construcción de esta carretera interrumpió el sendero tradicional preexistente sin que se habilitase un margen peatonal, recordando que desde 2017 se ha venido incrementado de forma sostenida el tráfico de peregrinos en grupos numerosos, de 30 a 50 personas, por lo que los caminantes se ven obligados a transitar por la calzada, con el consiguiente riesgo para su seguridad.

Consideran “urxente intervir na marxe dereita da estrada, mediante a execución dun sendeiro acondicionado por detrás da barreira de protección existente” y así lo exponen en una moción presentada a los grupos de la corporación, en la que también piden que el Ayuntamiento negocie con la Xunta la viabilidad de una actuación en la zona y la elaboración de un estudio previo o proyecto técnico que contemple las mejoras necesarias.

El presidente de la entidad, Abdón Fernández, lamenta que la moción no llegara a debatirse en el último pleno, al no ser posible incorporarla al orden del día, por lo que tendrá que esperar a la próxima convocatoria, que será en el mes de marzo. Considera que al aguardar al próximo pleno, la solución se retrasará considerablemente, y cree que “estase dilatando no tempo algo que ten moita urxencia, porque está moi preto a tempada de máis peregrinos e aumenta o risco”.

Fernández recuerda que los datos de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela refuerzan esta preocupación, ya que en el último año se expidieron alrededor de 757 compostelas a personas que realizaron el Camiño da Geira e dos Arrieiros, lo que pone de manifiesto la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas.

El alcalde de Beade, Fernando Taboada, asegura que trasladó en varias ocasiones esta demanda a la Axencia Galega de Infraestruturas y considera que “é unha petición razoable”, ya que “cada vez hai máis peregrinos e pasan a veces grupos moi numerosos”. Señala que es un tramo peligroso para cualquier peatón porque “non hai para onde apartar, tes que ir pola banda de rodación dos coches porque hai un tramo de uns metros que so hai un quitamedos”.

Subraya que se trata de “un tramo moi perigoso, pero que ten menos de un quilómetro, polo que a solución tampouco sería moi custosa” y espera que la propuesta se apruebe en el próximo pleno para darle traslado a la Xunta.