El incendio del pasado agosto, a examen en A Rúa

La Fundación Florencio Delgado Gurriarán abrió en A Rúa las Jornadas Culturales del año 2026 dedicadas al monte en Valdeorras con “O que ardeu. Autopsia do lume e vivencia da comunidade”, a la que acudieron más de ochenta personas, y que reunió a expertos, profesionales y vecinos en el Cine Cultural Avenida. Fue la primera de un programa de tres encuentros que, en los días siguientes, abordarán las actividades productivas en el bosque, así como su dimensión cultural y educativa.

Margarida Pizcueta, Ana Fernández, Débora Álvarez y José Vicente Solarat con el cartel de las jornadas. | La Región

La jornada comenzó con la intervención de Serafín González Prieto, biólogo e investigador del CSIC, quien contextualizó las causas y consecuencias de los incendios forestales. González destacó que cada centímetro de suelo fértil perdido tarda un siglo en recuperarse, siendo una de las principales consecuencias de incendios de alta intensidad como el ocurrido en Valdeorras. También hizo hincapié en su impacto en la salud de las personas, ya que en 2025 se generaron 19 millones de toneladas de CO2 en España por la combustión forestal. Tras él, Ángel Fouces, jefe del Distrito Forestal XIII de Valdeorras-Trives, tomó la palabra y explicó la estructura de lucha contra incendios a nivel regional y el funcionamiento de una operación en situaciones de emergencia de nivel 2, como la vivida el año pasado. A continuación, Manuel Martínez, bombero forestal, analizó el incendio de Larouco.

Cierre

La mesa de expertos fue cerrada por Xabier Bruña, ingeniero forestal y vecino de A Rúa, quien ofreció consejos de autocuidado en caso de emergencias por incendio y recomendó que los municipios y comunidades actúen cuanto antes, brindando información, capacitación y planificación, creando grupos de trabajo con la comunidad local y proporcionando a los pueblos equipos de autoprotección. Para Bruña, Valdeorras tiene la oportunidad de reorientar el uso del bosque mediante la creación de franjas de protección.