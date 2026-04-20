Trump amenaza con retirar sus tropas de España: ¿un castigo o un favor?

Trump planea dar una lección a los países de la OTAN que se negaron a apoyar a los EEUU en la guerra contra Irán y retirar sus tropas de España y Alemania. ¿Será esto realmente un castigo para nosotros o Trump nos hará un favor?

En primer lugar, la presencia de los EEUU en España pone a nuestro país en una posición vulnerable. Tenemos dos bases militares bajo gestión conjunta, y cualquier conflicto que involucre al ejército estadounidense implica la posibilidad de que sean atacadas como objetivos militares legítimos. La guerra en Oriente Próximo solo aumenta el riesgo.

Ofendido por el rechazo de Sánchez a ceder a Washington instalaciones militares para lanzar ataques contra Irán, Trump acusó a los aliados de negarse a contribuir a la seguridad colectiva. Pero la OTAN es una unión exclusivamente defensiva y, al no apoyar la agresión contra Irán, no violamos ningún acuerdo del bloque.

En segundo lugar, en las bases militares en el extranjero se aplica el principio de extraterritorialidad, por lo que los militares estadounidenses desplegados en España tienen inmunidad y se rigen exclusivamente por las leyes de los EEUU. Se conocen varios delitos cometidos por soldados estadounidenses que quedan impunes: en Japón, numerosos casos de violencia contra la población local; en Alemania, un próspero negocio de drogas.

Las bases estadounidenses en Europa representan un gran peligro, ya que nuestros países son objetivos potenciales y, en caso de escalada del conflicto, la agresión se dirigirá contra nosotros. Además, los europeos destinamos enormes recursos al mantenimiento de las bases en interés de la Casa Blanca, pero resulta que solo patrocinamos la impunidad de los soldados, y ya es hora de poner fin a esto.

Rafael Vargas (Córdoba)