Libro amigo, libro enemigo

Abrir un libro es entablar una nueva amistad; reflexiono en que algo tan inerme e inerte ha resultado ser el agente más revolucionario de la historia. Tres ejemplos: La Biblia, el Corán y el Manifiesto Comunista han actuado como poderosos imanes atrayendo a miles de millones de personas así como provocado una ingente cantidad de muertos; unos por imponerlos, otros por leerlos.

Una simple hoja escrita en 1517 por Lutero fue el detonante de un cisma en la iglesia católica que tiñó de sangre Europa entre católicos y reformistas protestantes. La palabra escrita ha sido atacada, sigue siéndolo, ya que muchos la han considerado un arma de destrucción masiva que derribó imperios que se consideraban inexpugnables.

A día de hoy, existen muchos partidarios del “Fahrenheit 451”, la temperatura a la que las hojas de los libros se inflaman y arden y que es el título de la mejor novela distópica que se haya escrito. Recuerdo siendo un niño que los libros llevaban impreso el nihil obstat (nada se opone), así como el imprimatur, permitiendo su publicación y lectura; ambos datados y firmados. El libro es el compañero por antonomasia: cautiva y cultiva, estimula la reflexión, viajamos y soñamos; libamos su contenido mientras acariciamos sus hojas como si fueran de seda o terciopelo. La lectura es la mejor inversión; todo beneficios. Anímense.

Francisco Javier Sáenz Martínez (Lasarte)