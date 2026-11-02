El rués Isaac García Novoa crea una app para saber con qué nota aprobar

La organización y la planificación académica pueden convertirse en un reto para muchos estudiantes universitarios. De esa necesidad surgió Cuatri, una aplicación desarrollada por Isaac García Novoa, un joven rués que decidió transformar una dificultad propia en una herramienta que pueda resultar útil a otros alumnos.

La idea comenzó prácticamente desde su primer día en la universidad tras realizar dos ciclos formativos. “Llegué el primer día a la uni y tuve dos presentaciones. En la primera, el profesor puntuaba de distintas formas y dije: esto no tiene sentido para hacer cálculos de cuánto me da la media”, recuerda. García Novoa conocía sus dificultades para mantener una organización clara, necesitando una herramienta que le ayudase a no perder de vista sus objetivos. “Yo sé cómo soy y sé que, si no tengo algo para organizarme, no apunto. Necesito algo que me recuerde lo que me hace falta para aprobar”, explica.

Lo que inicialmente planteó como un proyecto para uso propio fue tomando otra dimensión. Sus familiares, amigos y personas cercanas le hicieron ver que aquella solución podía ayudar a otros estudiantes que también encuentran dificultades para planificar el curso y controlar sus calificaciones.

El desarrollo de Cuatri supuso cuatro meses de trabajo, con jornadas de entre cuatro y cinco horas diarias, además del tiempo dedicado a resolver dudas y superar las dificultades que iban apareciendo. Isaac comenzó a trabajar en el proyecto incluso antes de iniciar la carrera, ya que conocía cómo funcionaba el sistema universitario.

Durante los primeros días en la universidad, se dio cuenta de que tenía que crear algo para organizarse

Para sacar adelante la aplicación aprovechó los conocimientos adquiridos durante su formación profesional. Aunque su formación le proporcionó una base de programación, buena parte del aprendizaje necesario para desarrollar la herramienta fue autodidacta.

Actualmente, estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE). Compaginar los estudios con el desarrollo de Cuatri no fue sencillo, aunque reconoce que el principal sacrificio estuvo en reducir su tiempo libre. Muchas de las ideas surgían por la noche, antes de acostarse, y al día siguiente intentaba ponerlas en práctica para comprobar si funcionaban. En este proceso también destaca el respaldo recibido por parte de su entorno. “Tuve muchísimo apoyo en casa, tanto de mi familia como de la de mi pareja, amigos…”.

Cuatri está pensada para facilitar el seguimiento del curso académico. La aplicación permite organizar la información de las asignaturas y calcular qué calificación necesita cada alumno en las pruebas pendientes para conseguir aprobar una materia, teniendo en cuenta los distintos porcentajes y criterios de evaluación establecidos por cada profesor.

El proyecto se ha desarrollado bajo PryZion, la marca creada por Isaac para dar identidad a esta iniciativa. Su intención es que la aplicación vaya creciendo y pueda llegar al mayor número posible de estudiantes. Su aspiración es que Cuatri consiga convertirse en una herramienta utilizada en toda España. Más allá del desarrollo de la aplicación, Isaac también reivindica el papel de la Formación Profesional como una vía académica con posibilidades de futuro, defendiendo que ambos caminos pueden complementarse. “Yo lo veo un camino largo, válido. Tuve que empezar de cero con ADE, pero llegas a la carrera con una base muy buena”, señala. “Eso que dicen de que la FP es para vagos es mentira. Te abre las mismas o más puertas de trabajo que la universidad”.