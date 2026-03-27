¿Sabe usted que María Guardiola, fue recibida por una representación del equipo de gobierno de A Rúa en el “stand” de VINAC?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la visita de Mará Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, a un stand en Almendralejo para probar vino ourensano
¿Sabe usted que María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, fue recibida por una representación del equipo de gobierno de A Rúa en el “stand” de VINAC? ¿Que hay quien se pregunta si cuando degustaba un godello se interesó por el tripartito rues, de BNG, PSOE y RUA? ¿Y que pudo haber pedido consejo para negociar con VOX un pacto de gobierno?
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