CONCERTOS DEL XACOBEO
A Rúa se convertirá en el epicentro de la música en agosto
CONCERTOS DEL XACOBEO
Los Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia regresarán este verano a la comarca de Valdeorras con la tercera edición de O Son da Estación y el estreno de Sons Urbanos, dos citas musicales que se celebrarán los próximos 7 y 8 de agosto en la Praza da Estación de A Rúa, en una programación cultural, la del municipio, que se prolongará durante todo el verano.
La presentación del festival contó con la participación del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien destacó que “O Son da Estación representa á perfección a aposta dos Concertos do Xacobeo por achegar programación cultural de calidade a todo o territorio galego, facendo da música en directo un motor de dinamización turística, económica e social tamén nas nosas vilas e comarcas”.
Merelles subrayó que la continuidad del festival tras el éxito de sus anteriores ediciones confirma “a boa acollida dunha proposta que naceu para enriquecer a oferta cultural de Valdeorras e para contribuír a proxectar A Rúa como un destino atractivo tamén a través da música”, además de recordar el impacto positivo que este tipo de eventos tiene sobre la hostelería, el comercio y el turismo.
El cartel de esta edición estará encabezado por Baiuca, uno de los artistas gallegos con mayor proyección internacional, acompañado por Nadadora, que regresó a los escenarios en 2025 tras doce años de parón; el cantautor Luis Fercán; la banda local Navegando a Barlovento y Kill Vir Dj. Todos los conciertos serán gratuitos.
Como principal novedad, el viernes 7 de agosto se celebrará la primera edición de Sons Urbanos, con las actuaciones de 9louro, Kid Mount, Kike Varela y Mela, una apuesta por los sonidos urbanos que amplía la programación del festival. “É unha data que quedaba aí entre o festival e as festas da estación”, aclaró Merelles.
Por su parte, la alcaldesa de A Rúa, María Albert, destacó el papel que el evento está desempeñando como escaparate musical: “Poñen o colofón a toda a actividade festiva que organizamos durante o verán na Rúa”, y aseguró, entre risas, que existe una curiosa “tradición” entre los artistas que pasan por el escenario rués: “É como na Festa do Queixo de Arzúa, que as bandas cando van explotan despois”.
A continuación, el organizador del evento, Jorge Álvarez, expresó su deseo de que esta edición pueda desarrollarse sin contratiempos después de las dificultades vividas en años anteriores, recalcando la calidad de este evento, donde se juntan artistas del panorama musical nacional con artistas locales y también los más destacados del panorama autonómico.
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