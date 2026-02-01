Tributo rues a Panadería Tabal

La XVII Festa do Codillo de ayer, además de ser una cita gastronómica, fue momento de los homenajes. Hubo tres, siendo el principal el tributado a Panadería Tabal, abierta en 1878 y una de las pocas que aún usan horno de leña. Además, el evento recordó el inicio del hermanamiento de A Rúa y Almendralejo, en la pretemporada del CD Extremadura en la localidad valdeorresa tras ascender a Primera, en 1996. El tercero fue para la llegada del ferrocarril al municipio, al ser colocada la última traviesa en 1876. Su recuerdo fue aprovechado para trasladar el afecto de los rueses a los afectados por los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Girona.

Vista general del polideportivo de A Rúa. | XESÚS FARIÑAS

Al acto que presidió la alcaldesa, María González Albert, en el Centro Cultural Avenida asistió una representación de la Corporación de Almendralejo que encabezó la concejala Josefina Barragán, quien abogó por “fortalecer los lazos de amistad y también comerciales, pues hacen un hermanamiento más fuerte”.

Manuel Rodríguez Rodil y Rosa María Rodríguez Novo dedicaron el homenaje a su familia y a la “xente de Fontei que sempre me foi moi fiel”. Seguidamente, el concejal José Vicente Solarat habló de la inauguración de la estación en 1883. En el Avenida también estuvieron dos hijos adoptivos de A Rúa, el exbaloncestista Wayne Brabender y el periodista de Almendralejo Juan Francisco Sánchez Argüello.

En el centro, los propietarios de Panadería Tabal, acompañados por las personalidades asistentes. | Xesús Fariñas

La comida popular, a la que asistieron 1.200 comensales, se desarrolló en el polideportivo municipal, asistiendo el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el presidente de la Diputación, Luis Menor, el secretario provinCIal del PSOE, Álvaro Vila; y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.