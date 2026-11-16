Domingo González, periodista y escritor: “Nadie tiene interés en confesar que se siente solo, porque lo ven como un estigma”

El periodista Domingo González (A Teixeira, 1957) ha conversado con expertos y personas afectadas por la lacra de la soledad, reuniendo sus testimonios y conclusiones en su nuevo libro, “Viaje al país de la soledad”.

Pregunta. ¿Por qué decidió escribir sobre la soledad?

Respuesta. En primer lugar, porque como periodista siempre he tenido un gran interés por los asuntos sociales, y el tema de la soledad no deseada, que es en la que me centro fundamentalmente, es muy preocupante. Tenía una experiencia personal porque mi padre había vivido en una residencia de mayores durante 12 años y conocía bastante bien el problema de la soledad en estos centros. Vi muchas cosas, mucha soledad y tristeza, y pensé que podíamos empezar a hacer algo. Este libro es el resultado de todo esto.

P. ¿Qué aprendió acerca de ella al hacer el libro?

R. Muchas cosas. Por ejemplo, que la gente está muy sola; estamos en el siglo XXI y parece mentira, pero cada vez hay más soledad. Los datos son claros: el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada dice que ahora mismo en España el 20% de la población mayor de 18 años confiesa que se siente sola sin querer estarlo. Es terrible. Después de hacer este trabajo y hablar con muchísima gente, me atrevería a afirmar que es más del 20%. Todos los expertos me han reconocido que nadie tiene interés en confesar que se siente solo, porque lo ven como un estigma y no quieren que les señalen. Mucha gente me decía que algunos afirmaban no estar solos y estaban más solas que la una; hay miedo y vergüenza a decirlo.

P. ¿Qué le decían en las residencias de mayores?

R. Me chocó mucho que no tienen miedo a la muerte; nadie me dijo que lo tuviera. Saben que es una etapa de la vida, están preparados y asumen que cuando llegue, llegará. Casi todos decían que lo que no quieren es que les prolonguen la vida de forma artificial.

P. ¿Cuál cree que es el germen del problema?

R. Vivimos en una sociedad hiperconectada, mal informada e individualista, lo cual es un cóctel molotov. Cada uno va a lo suyo y el interés general del vecino pasa desapercibido; a veces no conocemos ni al vecino del rellano, nos damos los buenos días en el ascensor y poco más. Somos pasto de un individualismo voraz en el que solo interesa lo propio y nunca nos preguntamos por el colectivo.

P. ¿Cuál de todas las historias que recoge en el libro le impactó más?

R. La primera historia, sobre cuando la vida te da la espalda, es dramática. Habla de una persona a la que las cosas se le tuercen desde niño y siguen torciéndose hasta los 60 años. Cuando finalmente encuentra una luz de esperanza durante el Covid, se enamora, pero la chica muere por cáncer en plena pandemia. Te preguntas cómo es posible que la vida te dé tantos palos. Luego está la soledad en el mundo rural, como en A Teixeira, el municipio de Ourense con menos población. Esa soledad hace estragos. Fui a una aldea donde solo reside un matrimonio a punto de cumplir 90 años. Les pregunté qué era lo que peor llevaban y, entre lágrimas, me dijeron que al salir a la calle solo veían las casas cerradas de sus vecinos ya fallecidos. Tienen la sensación de que los próximos en marcharse son ellos, lo que les produce una auténtica tristeza.