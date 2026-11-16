Bolsillos que adelgazan

A veces siento la sensación de que mis bolsillos han adelgazado. Cada vez necesito menos espacio para guardar en ellos monedas y billetes. Tal vez sean cosas del dinero de plástico y virtual. Hoy traemos a colación este tema para comentar ciertas cuestiones relacionadas con el adelgazamiento de los cuerpos y el coste de los nuevos tratamientos que están demostrando ser útiles en la lucha contra la obesidad.

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial. Reducirla a una cuestión de disciplina personal resulta injusto y científicamente equivocado"

Más concretamente vamos a referirnos a la familia de los GLP-1, cuyas marcas comerciales más famosas han saltado de las consultas a las calles. Se habla de ellos en los medios de comunicación, en las redes sociales y hasta en las reuniones familiares. Los tirios los consideran casi un milagro; los troyanos una popular y peligrosa moda. Pero la realidad, una vez más, es mucho más compleja. Estos medicamentos han supuesto un avance muy significativo en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y de la obesidad. No estamos simplemente ante productos para adelgazar. Actúan sobre mecanismos hormonales relacionados con el apetito, la saciedad y el metabolismo, y han demostrado una eficacia que hace apenas unos años resultaba difícil de imaginar.

Durante demasiado tiempo, las personas con obesidad hemos tenido que soportar una doble carga: la de la propia enfermedad y la de una sociedad que con demasiada facilidad atribuye esta situación a la falta de voluntad. La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial. Reducirla a una cuestión de disciplina personal resulta injusto y científicamente equivocado. Ahora bien, que dispongamos de tratamientos eficaces no significa que debamos convertirlos en una solución universal. Su creciente notoriedad plantea algunas preguntas que no deberíamos pasar por alto. ¿Se están utilizando siempre por motivos de salud? ¿Hasta qué punto influye la presión social por tener un determinado aspecto físico? ¿Estamos empezando a considerar enfermedad cualquier desviación de los modelos estéticos que nos imponen?

Además hay otra cuestión que me parece especialmente relevante: el dinero. No están al alcance de todos los bolsillos y su financiación pública tiene indicaciones y condiciones concretas. Así podemos encontrarnos con esta paradoja: personas que necesitan tratamiento y no pueden acceder a él, mientras otras, con mayor capacidad económica, pueden utilizarlo para responder a una exigencia estética.

La innovación médica no debería contribuir a ampliar las diferencias entre quienes pueden cuidarse y quienes tienen más dificultades para hacerlo. Estas medicaciones representan una gran ayuda, pero no resuelven por sí solas todos los problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Necesitamos además prevención, educación sanitaria, seguimiento médico y políticas que promuevan hábitos de vida saludables. El verdadero progreso consistirá en que estos fármacos lleguen a quienes realmente los necesitan, siempre según criterios médicos y garantías sanitarias.

Y, sobre todo, en que la posibilidad de cuidar nuestra salud no dependa de cuánto dinero tengamos en nuestros bolsillos.