El agujero negro

El Gobierno en funciones empuja a los sindicatos mayoritarios a manifestarse contra la oposición por una absoluta omisión del Ejecutivo en la construcción de vivienda, basando el modelo en la enajenación de casas de los particulares, mientras las asociaciones de empresarios confirman que las concentraciones son ilegales.

Quienes son CCOO y UGT para atribuirse el papel de representantes mayoritarios de los trabajadores cuando en realidad constituyen una minoría"

La respuesta de Moncloa consiste en azuzar a los sindicatos a que se manifiesten contra la oposición, que ni gobierna ni puede aprobar normas, y Comisiones Obreras y UGT se manifiestan en las calles contra los salarios que ellos mismos han impuesto, con el beneplácito de la ministra de Trabajo -contra el gobierno del que forma parte-, y excluyendo a los empresarios.

El país se encuentra ante la mayor sucesión de estupideces posibles y probables, cuando se pone de manifiesto la verdadera capacidad de convocatoria de los sindicatos y, de paso, su verdadera representación, es decir, el 12% de los trabajadores, poniendo de manifiesto la más vergonzante convocatoria sindical de la historia.

De aquí se plantean cuestiones obvias, la primera es quienes son CCOO y UGT para atribuirse el papel de representantes mayoritarios de los trabajadores cuando en realidad constituyen una minoría. La siguiente es por que no reciben solo un 12% de la asignación del Estado, e incluso, por qué no se nutren exclusivamente del dinero aportado por sus asociados, como sucede con el resto de asociaciones y colegios profesionales.

La respuesta tiene un fondo demoledor: pese a representar apenas a una minoría, reciben millones del dinero público por una serie de prevendas establecidas durante la dictadura, que no se acostumbran a mencionar, pero de las que ha estado beneficiándose hasta la Ministra de Trabajo, pero también por una suerte de clientelismo que sigue vigente desde el principio de la Democracia en España, y conste que no se reduce a las “ayudas” directas, sino que cada gobierno ha sembrado de millones a toda organización que pueda aportar votos a cada partido, siempre, claro, obviando que no es dinero público. El dinero no es público, dicho así como si cayera del cielo y no fuera de nadie, es de los ciudadanos.

Basta leer el Boletín Oficial del Estado, los boletines autonómicos o los provinciales para entenderlo: anualmente se riega de dinero a asociaciones que nadie sabe que existen, a qué se dedican, y, además no hacen nada, pero que permite que toda una serie de gente que no ha dado un palo al agua en su vida, pueda rascarse la barriga hasta su jubilación, en una suerte de Administración paralela, sin haberse presentado a una oposición, ni más mérito que habérsela felado al político de turno.

Ejemplos se encuentran en la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, que recibió 245.000 euros en subvenciones específicas para las carreras, o el “Homenaje a la vagina”, financiado con créditos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Píntate el toto” del Ayuntamiento de Soria y Asociación Cultura en Femenino. El Taller de reflexión sobre sexualidad femenina y pintura de vulvas en bolsas de tela. “Placeres sin edad” , del Ayuntamiento de Zaragoza, dedicado a actividades de educación sexual que incluían autoexploración genital, suelo pélvico y utilización de juguetes eróticos. Talleres de reguetón. catas de chocolate, tertulias flamencas o el “Festival del perreo feminista dale”; cenas lúdico-festivas para mujeres, carreras de tacones... La cantidad no solo es absurda sino interminable. Este es el agujero negro del Estado que se mantiene con el dinero que no hay para mejorar la seguridad del tren, la atención sanitaria, la vivienda pública, etc., por eso cada ciudadano debería meditar seriamente si el 29 de noviembre va a meter una papeleta en una urna o un cheque en blanco, porque después, a llorar a la llorería.