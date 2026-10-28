Galería | A Teixeira cierra al paso el puente medieval de Lumeares por riesgo de derrumbe

El Concello da Teixeira precinta de forma preventiva el puente medieval de Lumeares sobre el río dos Vaos tras la detección de grietas estructurales, a la espera de coordinar con Castro Caldelas y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural un plan de rehabilitación para este paso clave de las rutas de senderismo de la zona

El Concello da Teixeira ha ordenado el cierre inmediato al tránsito del puente medieval de Lumeares, ubicado sobre el río dos Vaos, ante el riesgo evidente que presenta el deterioro de su estructura. La prohibición de paso se mantendrá por tiempo indefinido con el fin de evitar posibles accidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

El viaducto comunica la aldea de Lumeares con la localidad de Santa Tegra, perteneciente al municipio de Castro Caldelas. Pese a no registrar un tráfico rodado frecuente, la infraestructura forma parte de distintas rutas de senderismo de la Ribeira Sacra, un entorno que mantiene cuidados sus senderos en pleno proceso de candidatura a Patrimonio de la Humanidad. La voz de alarma la dieron los propios vecinos al localizar una fisura en la parte interna del arco de piedra.

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El gobierno municipal remitió la voz de alerta a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en marzo y reiteró su preocupación el pasado mes de septiembre ante el agravamiento de las hendiduras. En su respuesta técnica, la Xunta ha señalado que el deber de conservación corresponde a las administraciones titulares del bien —ambos concellos limítrofes—, que deberán contratar la redacción de un proyecto de restauración específico para someterlo a la autorización previa de la Consellería de Cultura antes de acometer las obras de consolidación.