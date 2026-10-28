Mil euros por pintar una pared

El jubilado que pasa revista a las obras del barrio ha llegado a la conclusión de que en todas se encuentra más maquinaria pesada que jornaleros para que no esté parada. La estadística dice que el sector de la construcción cerró agosto con 85.553 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato desde 2011 con un aumento interanual del 2,1% y 52 trabajadores menos en septiembre, pero él lleva desde antes del verano esperando a que el seguro le pinte una pared por una fuga de agua en el baño.

No hay manera y eso que es de naturaleza insistente. El pintor de la aseguradora argumenta que nadie le respondió al teléfono cuando intentó fijar la cita, la compañía reconoce que la queja del cliente es razonable y se confiesa incapaz de garantizar una fecha.

Según la patronal de la construcción, Galicia necesita incorporar 3.500 trabajadores al año por las jubilaciones y las previsiones de aumento de actividad por la demanda de vivienda, nueva o reformada.

El jubilado se ofreció a pedir presupuesto a un ñapas de mano, la aseguradora a estudiarlo para cerrar la incidencia cuanto antes, pero con las cuentas no hay conocidos. "Me pasó 955 euros por pastear, picar y pintar una pared, no quiero pensar qué me pediría por el salón". Por menos está el mercado lleno de cuadros de artistas talentosos.

"¿No sabréis de un pintor barato y cumplidor?", preguntó el jubilado en la cola del pan tras detallar su desvelo. Según la patronal de la construcción, Galicia necesita incorporar 3.500 trabajadores al año por las jubilaciones y las previsiones de aumento de actividad por la demanda de vivienda, nueva o reformada.

El tendero lo animó a seguir con la turra al seguro como vía más fiable. Contó que va a cerrar un sábado para cambiar por completo el baño de casa con el cuñado que ya le ayudó a pintar la fachada de la tienda. "Me presupuestaron 6.000 euros y tendría que esperar seis meses. No creo que me gaste 2.000 euros en hacerlo todo, pero en dos semanas o tres os lo confirmo". El jubilado recordó que en su etapa de estudiante se pasaba los veranos currando de peón por recomendación paterna para los gastos del curso. "Si se retrasan otros tres meses, te pido al cuñado y cambio las clases de acuarela por el bricolaje avanzado", bromeó en la puerta. "Pues mi nieto pintó el otro día su habitación y quedó mejor de lo que estaba", continuó la señora que daba el turno. Bien no es seguro.