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Un herido al salirse de la vía en la OU-536 a su paso por A Teixeira

PARROQUIA DE SISTÍN

Una salida de vía en el kilómetro 40 de la OU-536 a su paso por Sistín (A Teixeira) deja a una persona herida

Punto kilométrico de la OU-536 en el que ocurrió el accidente.
Punto kilométrico de la OU-536 en el que ocurrió el accidente.

Una persona ha resultado herida tras salirse de la vía en el punto kilométrico 40 de la OU-536 a su paso por la parroquia de Sistín, en el término municipal de A Teixeira.

El accidente ocurrió a las 14:27 horas de la tarde y la víctima pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo, por lo que no precisó ser excarcelada por los equipos de rescate. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y dotaciones del GES de Castro Caldelas.

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