Los apicultores protegen las colmenas del oso en A Veiga

No son muchos los osos que pueden verse por los montes de A Veiga, no más de cinco, pero son jóvenes y se desplazan constantemente, deteniéndose en zonas como los de Valdín, donde en los últimos días destrozaron una veintena de colmenas. Para impedir su acceso a los colmenares, un equipo del asturiano Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), coordinado por su fundador y presidente honorífico, Roberto Hartasánchez, se desplazó hasta la zona, donde permanecerá toda la semana y colocará 45 cierres.

Fapas ya estuvo en Valdín hace un año. Aquí cerró exitosamente un colmenar. El oso volvió, pero destrozó colmenas en otros puntos, sin causar ningún daño donde estaba el cierre. Este consta de postes de madera que llevan una tela metálica connectada al polo positivo por delante y otra al negativo por detrás. Así, cuando el oso introduce la cabeza recibe una descarga en el hocico que le lleva a retroceder.

se instalarán 300 colmenares hasta 2029 y costará 850.000 euros, poniendo el 60 % la fundación biodiversidad

Con una población de osos de aproximadamente 350 animales que permanecen en la Cordillera Cantábrica, los animales jóvenes e inmaduros suelen desplazarse a otros lugares, como el oriente ourensano, Zamora o Burgos. No son muchos y regresan a su lugar de origen para reproducirse.

Alimentación

Estos plantígrados encuentran fácil alimento en los colmenares, pero no buscan miel. Roberto Hartasánchez explicó que destrozan las colmenas para devorar las larvas, que son su fuente de proteínas. Hace algún tiempo, los osos, al igual que los lobos, las encontraban en los animales muertos que encontraban. Hoy en día, el menor número de animales, el uso de la maquinaria o unas normas restrictivas respecto al abandono de cadáveres de reses en el monte los llevan a buscar el alimento en los colmenares, una circunstancia que lleva al portavoz de Fapas a llamar la atención de las Administraciones: “En la Naturaleza, los animales muertos cumplen una función importantístima”, expuso.

Fijando la malla al poste de madera.

La presencia de Fapas en A Veiga forma parte de un programa iniciado este año y que finalizará en 2029. Contempla la colocación de cierres en tres centenares de los 2.000 colmenares localizados en el área que frecuentan los osos. Este dato supera las posibilidades del colectivo asturiano, por lo que también apuesta por formar a los apicultores y que ellos también contribuyan a protegr las colmenas.

Para desarrollar el programa, Fapas dispone de la colaboración de la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta entidad aporta el 60 % de los 850.000 euros, saliendo los 340.000 euros restantes de las aportaciones de los socios.