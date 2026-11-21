Me senté a ver un debate de políticas ideológicas y me enredaron en una maraña de estrategias de comunicación a la sombra del 2023. El cara a cara Feijóo versus Sánchez me pareció plano pero no aburrido y muy cercano a cualquiera de las comparecencias parlamentarias del presidente los miércoles. Fue, sí, un enfrentamiento en el que tuvieron más peso las intenciones que los programas. Las imágenes de los contendientes estuvieron por encima de las propias personalidades reales. Pedro Sánchez sorprendió con su serena actitud de presidente en ejercicio y Alberto Núñez Feijóo no sobrepasó el papel de opositor con la lección bien aprendida. ¿Consecuencias? En una primera lectura es imposible ir más allá de esa manida tendencia a buscar un ganador. Y yo me pregunto si los debates electorales deben confundirse con una pugna deportiva en la que se gana o se pierde por puntos o por KO. La respuesta es no. Cuando dos candidatos se sientan a debatir sobre sus objetivos presidenciales es decepcionante ver en ellos a dos actores de una película de serie B. Durante el curso de la campaña, y en el debate a cuatro de la próxima semana, se dilucidarán algunas consecuencias del encuentro del jueves. Por tanto, es absurdo subir al pódium a ningún ganador.

Sánchez ejecutó el papel de candidato propositivo, dispuesto a no caer en las trampas del contrario

Sobre la mesa se manifestaron dos estrategias bien definidas. Sánchez ejecutó el papel de candidato propositivo, dispuesto a no caer en las trampas del contrario, interpretando un papel casi desconocido en su forma dinámica al subirse a la escena de la vida pública. Dio la imagen de ser un frontón capaz de aceptar sus debilidades y errores, de pedir perdón por ellos, de dar la razón al rival y poner sobre el tapete su inmensa capacidad de resistencia para seguir llevando el timón del progreso del país. No se le movió del sitio ni un pelo de las pestañas y transmitió seguridad y fortaleza con un estoicismo inesperado en él, rallando el desprecio a las actitudes del contrario. Me pareció evidente que ejecutaba una táctica perfectamente preparada.

Núñez Feijóo optó por desempeñar el papel de fiscal de oficio tirando de todos los asuntos ya conocidos sin aportar nada nuevo. Incluidas falsedades, datos imprecisos y bulos al uso. Su objetivo era alterar el ánimo del contrario y empujarlo a la polémica. Al no lograrlo cometió errores de comunicación tales como crisparse e interrumpir las respuestas del adversario, anunciar propuestas basadas en su egolatría de gestor sin concretar ningún programa sólido y no supo controlar sus propios tiempos hasta el extremo de verse en la necesidad de pedir a la moderadora más minutos. Sorprendió que, llegando a la mesa con las encuestas a su favor, antepusiera la destrucción del contrario a la afirmación de su programa de futuro. Un planteamiento de dudoso resultado.

Enfrente Feijóo continuó empeñado en recuperar los casi dos millones de votos

Vimos las dos estrategias priorizando dos objetivos subterráneos. No hay duda de que Pedro Sánchez con su sobriedad se dirigió a los votantes de centro derecha que han abandonado el respaldo al PP por su acercamiento a los postulados de Vox. Una gran bolsa de moderados de momento empujados a la abstención. Enfrente Feijóo continuó empeñado en recuperar los casi dos millones de votos que se le han escapado a las filas de la extrema derecha. De ahí su empeño en utilizar e incluso aumentar erróneamente los casos de corrupción del PSOE, el mito de los okupas y otras letanías puestas en su boca por Abascal. En el minuto de oro final antepuso su deseo personal a las siglas del partido mientras Sánchez invocó la fuerza de la ciudadanía para seguir avanzando. El resultado real del debate no lo veremos hasta la noche del 29N.