La guerra de Irán está volviendo a encarecer nuestra cesta de la compra, y no solo por el precio del petróleo. El gasóleo agrícola ha subido un 63% desde el inicio del conflicto y el de la flota pesquera un 88%, mientras el gas natural y las materias primas para los piensos también encarecen la producción de alimentos.

Lo más preocupante no es únicamente la subida, sino la asimetría con la que llega al consumidor. Cuando aumentan los costes, los precios del supermercado se ajustan en cuestión de días; cuando bajan, tardan meses en reflejarlo, y a veces ni siquiera lo hacen. El ejemplo de los huevos es elocuente: su precio en origen cayó un 28% entre marzo y julio, pero la docena solo bajó un 5% en el lineal.

La rebaja de 20 céntimos en los carburantes caduca el 31 de diciembre, justo cuando sus efectos podrían trasladarse a los alimentos

Esta dinámica convierte cada crisis internacional en una escalera de precios que nunca vuelve del todo a su punto de partida. El IPC puede mejorar porque los precios dejan de subir, pero eso no significa que las familias paguen menos: significa que siguen pagando caro.

Mientras tanto, la rebaja de 20 céntimos en los carburantes caduca el 31 de diciembre, justo cuando sus efectos podrían trasladarse a los alimentos. Los poderes públicos deberían vigilar de cerca las cadenas de suministro, evitar abusos de posición dominante y proteger especialmente a quienes destinan buena parte de sus ingresos a la alimentación. Porque una guerra lejana no debería convertirse, sin control, en una factura permanente para los hogares españoles.

La pérdida de la mayoría republicana en Estados Unidos añade incertidumbre. ¿Qué consecuencias tendrá esta guerra, cada vez más influyente en la economía mundial?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)