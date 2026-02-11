LLUVIAS
Arde una chimenea y el incendio calcina parte de una casa en A Veiga

DE MADRUGADA

Los servicios de emergencia intervienen en un incendio en Ponte (A Veiga). La rápida actuación del GES evitó que el fuego en una chimenea calcinara por completo el inmueble.

Estado de la casa tras el incendio en A Veiga
Buena parte de una vivienda unifamiliar ha quedado calcinada esta madrugada de miércoles tras un incendio urbano. El fuego comenzó alrededor de las 23:30 horas del martes en la parroquia de Ponte, en el municipio de A Veiga, empezando en la chimenea del inmueble. Así, se propagó con rapidez hasta alcanzar el tejado, provocando daños materiales en la estructura superior.

El Centro de Atención a las Emergencias 112 Galicia dio la voz de alarma tras recibir el aviso. Los primeros en personarse en el lugar fueron los efectivos del GES de A Veiga, cuya intervención fue determinante para controlar las llamas y evitar que el fuego calcinara la totalidad de la vivienda.

Enfriamiento de la chimenea
Tras sofocar el foco principal, el operativo se mantuvo a la espera de la llegada de los Bomberos de A Rúa, encargados de realizar las labores de enfriamiento de la zona afectada y proceder a la evaluación técnica de los daños estructurales. No se han reportado heridos.

