Arde una chimenea y el incendio calcina parte de una casa en A Veiga

Buena parte de una vivienda unifamiliar ha quedado calcinada esta madrugada de miércoles tras un incendio urbano. El fuego comenzó alrededor de las 23:30 horas del martes en la parroquia de Ponte, en el municipio de A Veiga, empezando en la chimenea del inmueble. Así, se propagó con rapidez hasta alcanzar el tejado, provocando daños materiales en la estructura superior.

El Centro de Atención a las Emergencias 112 Galicia dio la voz de alarma tras recibir el aviso. Los primeros en personarse en el lugar fueron los efectivos del GES de A Veiga, cuya intervención fue determinante para controlar las llamas y evitar que el fuego calcinara la totalidad de la vivienda.

Enfriamiento de la chimenea

Tras sofocar el foco principal, el operativo se mantuvo a la espera de la llegada de los Bomberos de A Rúa, encargados de realizar las labores de enfriamiento de la zona afectada y proceder a la evaluación técnica de los daños estructurales. No se han reportado heridos.