Xunta empieza a coordinarse de cara al eclipse total, que será "único": "Se van a producir muchos desplazamientos"

La Xunta de Galicia ha constituido este miércoles la comisión interdepartamental que se encargará de coordinar todos los trabajos en relación al eclipse solar total del 12 de agosto, entre los que se encuentra la planificación de la seguridad y movilidad, uno de los retos que el Ministerio puso encima de la mesa a las comunidades en noviembre.

"Se van a producir muchos desplazamientos de gente que va a querer ver un episodio que la última vez que se produjo fue exactamente en el siglo XVIII, por lo tanto va ser la única vez en la que lo podremos ver", ha valorado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios al finalizar la primera reunión de la comisión junto a representantes de otros departamentos autonómicos.

En este sentido, Galicia será un lugar privilegiado para observar el eclipse de este año; no ocurrirá así en 2027 y 2028. El de 2026 cruzará la Península Ibérica de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma.

La seguridad y la prevención de riesgos, que se encargará de coordinar Presidencia, no será el único de los retos a los que el Gobierno gallego se enfrentará, ya que también contempla oportunidades turísticas y de divulgación científica.

Por tanto, estas tareas de coordinación también incluyen a la Axencia Turismo de Galicia y a las Consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático; Educación, Ciencia, Universidades e FP y Sanidade, que han estado presentes en este primer encuentro de la comisión, que abordará al completo el trío de eclipses de los próximos tres años.

Según ha detallado Calvo, se irá informando periódicamente del trabajo desarrollado en las diferentes reuniones, de las que esta ha sido la primera. Además, se prevé impulsar la coordinación con otras administraciones que tengan contemplado este fenómeno en la promoción de sus territorios.

Movimientos "muy importantes" de población

El conselleiro ha clarificado que todavía no hay estimaciones del número de desplazamientos o visitas "con datos muy objetivos". Sí se ha hablado, en reuniones con el Ministerio, de movimientos "muy importantes de población", por lo que se trabajará para evitar "acumulaciones de gente"; especialmente en aquellos puntos de mayor visibilidad del eclipse.

"No va a ser lo mismo observarlo desde la zona norte --entrará por el noroeste y saldrá por la zona de O Barco-- que en el sur, por lo tanto entendemos que la población ante un fenómeno así se pueda desplazar fácilmente de un ayuntamiento a otro", ha expuesto.

De este modo, la expectativa de la Xunta es "grande": en A Coruña, se batirá ese día el récord de transatlánticos en la ciudad, según avanzó el presidente de la Autoridad Portuaria recientemente; y muchos hoteles ya cuentan con reservas.

Información sobre las zonas de observación

Desde este miércoles está activo un 'microsite' en la página de Turismo de Galicia centrado en el eclipse, en el que se podrá encontrar información sobre los ayuntamientos y las zonas en las que se observará el fenómeno de forma total o parcial, además de recomendaciones para una mejor y observación, entre otros aspectos.

Tal y como recoge la Xunta, un total de 143 ayuntamientos gallegos --casi la mitad, un 45,6%-- tendrán una "posición privilegiada" para su observación, abarcando territorios de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense, así como áreas del interior de Pontevedra.

Peonósticos meteorológicos y jornadas formativas

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático podrá aportar, a través de Meteogalicia, pronósticos detallados sobre el estado del cielo previsto para la fecha del eclipse. En concreto, la previsión determinará si habrá nubes altas o bajas; o incluso, lluvias, que repercutirían en la visión de la misma.

También tiene la capacidad de hacer un seguimiento de situaciones específicas que habían podido darse, como, por ejemplo, avisos por calor. Además, con la información que aporta Meteogalicia sobre la hora del ocaso, será posible calcular la posición del sol durante todo el proceso del eclipse.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP se encargará de la divulgación científica del eclipse, especialmente en el ámbito educativo. Para eso, se organizarán diferentes actividades a través de programas como los Polos Creativos e da Rede de Formación do Profesorado, así como distintos eventos.