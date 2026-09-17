El turismo en A Veiga, al alza con el eclipse y la bandera azul

El eclipse total de Sol del 12 de agosto y la Bandera Azul que este verano estrenó la playa de Os Franceses multiplicaron el número de turistas de A Veiga en julio y agosto respecto a otros años. “Fue una locura”, comentó el alcalde, Juan Anta, refiriéndose al balance estival que el sector turístico transmitió al Concello.

En la casa de turismo rural Eido das Estrelas, Eduardo Martín, resaltó que “tanto julio y agosto como septiembre, para Eido das Estrelas ha sido el mejor verano en cuanto a pernoctas en 20 años”. Apreció que la estancia media aumentó a tres noches y un incremento de clientes extranjeros, destacando que ”mucha gente que no conocía A Veiga se ha llevado muy buena impesión y repetirá en otras épocas”.

Ana Álvarez, que está al frente del albergue Montañas de Trevinca, resaltó que el establecimiento logró un récord de ocupación y advirtió un aumento de extranjeros y visitantes llegados de fuera de Galicia, fundamentalmente del País Vasco y Andalucía. También apuntó que los grandes atractivos fueron la Bandera Azul y el eclipse total de Sol.

Centro astronómico

La importancia del eclipse en la atracción de visitantes fue corroborada por el Centro Astronómico de Trevinca. Su director, Óscar Blanco, dijo que “se notó sobre todo en consultas”, pues comenzó a ofrecer información de él mucho antes del 12 de agosto. En todo caso, aseguró que la demanda de actividades astronómicas aumentó todo el verano y, especialmente en la segunda mitad de julio y la primera de agosto. En estas semanas, “se nota una mayor procedencia de gente de fuera de Galicia principalmente”, que estima en torno al 50 % del total, y destacó a las personas llegadas del País Vasco, Madrid, Cataluña y Asturias.

En la Oficina de Turismo, la técnica de turismo Marta Vila, confirmó el aumento de visitantes, pues atendió “centos de consultas” de turistas de un día y personas que eligen A Veiga para veranear.

También en el restaurante As Chairas creció el número de clientes extranjeros. Su gerente Brais Fernández, si bien dijo que la mayoría proceden de Galicia, “si que se nota un aumento dos clientes estranxeiros con respecto a anos anteriores”. Tras destacar el impacto de la Bandera Azul de la playa de Os Franceses, apuntó que su establecimiento aumentó aproximadamente un 30 % del negocio, respecto a años anteriores.

En el comercio local, María Teresa Blanco, gerente del supermercado veigués comentó que “a nivel xeral foi moi bo. Penso que houbo un pouco máis de afluencia que outros anos, xa desde o inicio do verán”, dijo.

Naturaleza, deporte y astronomía en el otoño

La programación cultural del Concello se sumó a los incentivos para captar visitantes. Conciertos, espectáculos circenses, cine en la calle y otras propuestas complementaron los atractivos naturales y culturales de A Veiga. Pero las actividades no se detenien en el verano, el tiempo de otoño también ofrece un amplio número de posibilidades al turismo de naturaleza y montaña.

El senderismo, las rutas de BTT o la recogida de setas son otras propuestas en una época ideal para observar la fauna, con la berrea del ciervos como un fenómeno destacado, actividades a las que se suma la feria agroganadera Crianza Trevinca. El astroturismo, a su vez, es favorecido por la certificación Starlight y la escasa contaminación lumínica, con planetas como Saturno que centran la atención en las observaciones del cielo nocturno.