Galería | El observatorio de Trevinca, en A Veiga, vive una jornada histórica de eclipse

Vecinos y visitantes ultiman los preparativos y toman posiciones en los puntos habilitados para disfrutar de la observación del eclipse solar

El Centro Astronómico de Trevinca, en A Veiga, se convierte en el epicentro de una jornada de eclipse histórica con un operativo volcado en la observación del fenómeno sola r

El observatorio de Trevinca, en A Veiga, vive una jornada de eclipse histórica marcada por la expectación de los visitantes y una logística volcada en el evento. El Concello ha organizado un dispositivo especial de observación que cuenta con dos epicentros principales: el propio Centro Astronómico de Trevinca, equipado con amplias zonas de aparcamiento señalizado y aseos adaptados.

Para acompañar el ambiente festivo, el entorno de O Coiñedo dispone de puestos de comida, bebida y artesanía, además de la actuación del grupo A Roda a las 22:00 horas, pensada para empalmar la vivencia del eclipse con la observación nocturna de las Perseidas.

Con el fin de descongestionar las carreteras principales y facilitar el seguimiento a los vecinos, el municipio ha distribuido 29 puntos de observación alternativos cerca de las aldeas, garantizando que todo el territorio de A Veiga participe de lleno en este hito astronómico.