Tras el eclipse del 12 de agosto, no llegará otro total en Ourense hasta el año 2480

La de este miércoles es una cita histórica e irrepetible para toda la gente presente en la provincia, por lo tanto, una oportunidad para presenciar el fenómeno desde algún punto en el que se vea completo, habiendo zonas a tan solo media hora de la ciudad. Se trata -salvo milagro de la ciencia y/o la tecnología- de la única vez en la que la población actual ourensana en particular y gallega en general verán un eclipse total de sol.

El último sucedió hace 114 años, concretamente el 17 de abril de 1912, pasando por la parte este de la provincia, aunque con un breve período de totalidad. Se trata además del último que llegó a toda la península Ibérica. Sucedió tan solo dos días después del hundimiento del titanic, noticia que, mientras sucedía el eclipse, todavía no se conocía en Ourense debido al desfase temporal informativo de la época. De aquel momento ya no queda nadie vivo en Galicia, ni la ourensana Esperanza Cortiñas -la persona más logeva de galicia- a quien le quedaban cuatro años para nacer.

Curiosamente, no como en esta ocasión, pocos años antes, el 30 de agosto de 1905 tuvo lugar otro. En este caso, uno mucho más impactante, que dejó en Galicia una oscuridad plena de hasta tres minutos.

Para el siguiente vamos -más bien las generaciones futuras- a tener que esperar mucho más. A Galicia no llegará un eclipse total hasta el siglo XXV, concretamente el 4 de octubre del año 2480. Una espera de más de 450 años, que pone en perspectiva la relevancia de este fenómeno y su excepcionalidad dentro de nuestra línea temporal.

Pardójicamente, los ourensanos del futuro vivirán un eclipse que entrará en la península en una trayectoria similar al de hoy. Seguramente acudirán a sus archivos históricos para encontrar artículos como este sobre cómo nuestra generación experimentó el eclipse.

Un fenómeno histórico

En cambio, sin aguardar eclipses totales, la espera será muchísimo menor para fenómenos parciales. En menos de un año, el 2 de agosto de 2027 ya recibiremos el siguiente (el segundo del trío de eclipses de España). Será total en el norte de África y en la parte más inferior de la península (sobre todo en la provincia de Cádiz y parte de Málaga) y su totalidad durará hasta cerca de cinco minutos en puntos como Ceuta. A Ourense llegará con una parcialidad de un 78%.

Poco después, llegará el tercero de este trío de eclipses consecutivos. El 26 de enero de 2028, un eclipse anular pasará del suroeste al noreste de la península, dejando un porcentaje de totalidad del 73% en Ourense. Tras esta secuencia, hasta el 2081 no volverá un eclipse total a la provincia.

Refuerzo de buses

Para esta ocasión, la comarca de Valdeorras será la referencia de la provincia, por lo que reforzará su seguridad y movilidad. Para facilitar los desplazamientos hacia el Miradoiro de Alixo, punto de referencia para la observación en Valdeorras, habrá microbuses lanzadera desde Viloira entre las 17,00 y las 19,45 horas, con salidas cada 15 minutos.

El acceso en vehículo a Alixo estará permitido hasta las 19,00 horas y el estacionamiento deberá realizarse en las zonas habilitadas, siguiendo las indicaciones. La observación en el Mirador de Alixo se desarrollará entre las 19,00 y las 22,00 horas, con la participación del doctor Salvador Bará. La Xunta también habilitó servicios especiales de transporte público, que se podrán adquirir mediante Arriva y Monbus.