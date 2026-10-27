Renovada la carretera A Veiga de Cascallá-Éntoma

La carretera que une Éntoma y A Veiga de Cascallá, en el municipio de Rubiá, ya está mejorada. La semana pasada terminaron los trabajos de la tercera y última fase del proyecto, que han permitido renovar el asfalto y pintar este vial municipal.

Esta carretera es la principal vía de conexión entre las dos localidades y también da acceso a numerosas fincas agrícolas, entre ellas las dedicadas a viñedo y otras tierras de cultivo.

El paso frecuente de maquinaria pesada había provocado un importante desgaste del firme, lo que dificultaba la circulación de los vehículos. Para solucionar este problema, las obras se centraron en reforzar el pavimento con una nueva capa de asfalto, adaptada al tráfico que soporta la carretera.

Los trabajos también incluyeron la limpieza y mejora de los bordes de la carretera, el pintado de los márgenes y el arreglo de la cuneta lateral para facilitar la salida del agua de lluvia.

El presupuesto de esta actuación fue de 124.000 euros, IVA incluido.

Las tuberías de Veigamuíños

Por otra parte, el Concello do Barco está renovando las tuberías de riego y abastecimiento de agua en el tramo urbano de la carretera OU-0851, en la zona de Veigamuíños-Tremiñá. Las antiguas tuberías, fabricadas en fibrocemento, están siendo sustituidas por otras de polipropileno. Una vez terminados estos trabajos, la Diputación provincial asfaltará este tramo.

Esta actuación forma parte de un proyecto para mejorar la seguridad vial en esta travesía, cuyos trabajos comenzaron en 2023.