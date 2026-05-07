Un oso pardo destroza veinte colmenas en Valdín y Xares

Las andanzas de un oso pardo traen de cabeza a los apicultores de A Veiga. En los últimos días ya son unas dos decenas de colmenas las que sufrieron las consecuencias de su apetito. “O primeiro aviso foi en Xares”, explica Xulio Vizcaya, quien, nada más tener conocimiento de los daños causados en la zona, corrió a ver si el colmenar que posee en el núcleo de Valdín se había librado de las peripecias del plantígrado.

No fue así. Nada más llegar, el apicultor veigués pudo comprobar que 10 colmenas suyas habían sido destrozadas por el oso. Tenía cercado el colmenar, pero parte del vallado estaba deteriorado en una zona, la que utilizó el animal para colarse en el recinto para degustar su miel. No se introdujo una vez ni dos, fueron varios días colándose. “Cada vez tiraba un par de colmeas. Foron cinco noites seguidas”, comentó Vizcaya, quien puso fin a la situación arreglando los defectos del cierre. “Unha vez que pechei non volveu entrar. É unha sensación extraña; gústame velos, pero claro, fan dano”, añade.

Una vez cerrado el acceso al colmenar de Xulio Vizcaya, el oso buscó nuevas fuentes de alimento, encontrándolas también en el entorno de Valdín, pero esta vez en las colmenas propiedad de David Pérez, donde fueron dos las destrozadas. En la localidad comentan que aún anda por la zona, lo que obliga a los apicultores a extremar las medidas preventivas.

El inicio de la aventura

El oso encontró su filón en Valdín, pero su aventura comenzó en Xares. En el entorno de este núcleo de A Veiga fueron siete las colmenas que destrozó. Lo apuntan fuentes vecinales, que añaden que abandonó la zona cuando el apicultor trasladó el colmenar, obligándolo a buscar nuevos horizontes.

Roberto Hartasánchez conoce bien el terreno donde se mueve el oso. Es directivo del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) y hace casi un año se desplazaba hasta Valdín para colocar el cierre a un colmenar. Ayer anunciaba que los últimos ataques volverían a llevarlo a los montes de A Veiga.

Hartasánchez considera que el oso que se mueve por la zona de Valdín es un ejemplar inmaduro, de entre dos y cuatro años, posiblemente procedente del Alto Sil leonés o de la zona occidental de Asturias, en desplazamientos similares a los registrados en Burgos con animales llegados desde Palencia. Todo indica que se mueven siguiendo rastros de otros ejemplares; en todo caso, el FAPAS investiga qué está detrás de estos desplazamientos.

Según datos de 2023 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, son 11 los ejemplares de oso detectados en Galicia, en su mayoría en la comarca lucense de Os Ancares, cifras de las que desconfía Roberto Hartasánchez.