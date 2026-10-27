Galicia no puede acostumbrarse a arder
Galicia no puede acostumbrarse a arder
Tengo una amiga de A Coruña que, desde que la conozco, me repite una frase que nunca deja de impactarme: “Se está quemando Galicia”. Este octubre, el fuego ha vuelto a amenazar zonas habitadas, y la época de alto riesgo de incendios forestales se ha prolongado hasta el 31 de octubre. ¿Por qué seguimos reaccionando ante las llamas en lugar de evitar que vuelvan?
Desde Barcelona, podría parecer un problema lejano, pero ningún territorio debería acostumbrarse a ver cómo desaparece su paisaje. El fuego no solo quema paisajes, también amenaza hogares, comunidades y formas de vida. Galicia no debería tener que esperar al próximo incendio para volver a ocupar titulares. Que arda un bosque es una tragedia, que nos acostumbremos a que arda, un fracaso colectivo.
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