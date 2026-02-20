Reto y naturaleza en la “Senda Verde del Xares”

El Concello de A Veiga acogerá el próximo sábado 14 de marzo la primera edición de la andaina y BTT “Senda Verde do Río Xares”, "un evento que busca reunir a los amantes del deporte y la naturaleza en un entorno único, caracterizado por sus paisajes verdes y la belleza del río Xares.

La ruta BTT tendrá un recorrido circular de 34 kilómetros, con un nivel de dificultad medio, ideal tanto para ciclistas aficionados con cierta experiencia como para quienes buscan un reto en un entorno natural privilegiado. Contará con distintos puntos de avituallamiento tanto sólido como líquido. El número máximo de participantes será de 150 y la salida está planificada para las 9,15 horas.

Paralelamente, la caminata contará con dos modalidades: una de 18 kilómetros y otra de 34 kilómetros, , adaptándose a distintos niveles de preparación física y permitiendo que tanto caminantes principiantes como experimentados puedan disfrutar. Contará también con varios puntos de avituallamiento y este caso, el número de participantes no podrá superar los 400.

Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 1 de marzo a través de la plataforma emesport. “Trátase dunha xornada para gozar da natureza, do deporte e da convivencia nun entorno privilexiado”, apunta la organización.