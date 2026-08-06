Tecendo Soños de A Veiga cumple una década de igualdad en el rural

A Veiga celebró el décimo aniversario de uno de sus eventos por excelencia del verano del municipio, “Tecendo Soños. Unha década fiando igualdade”, una muestra que repasa los diez años de trayectoria de un proyecto que ha logrado consolidarse como una referencia dentro del calendario estival de la comarca.

La exposición reúne una selección de las piezas elaboradas por el grupo de tejedoras durante esta década

La exposición reúne una selección de las piezas elaboradas por el grupo de tejedoras durante esta década, reflejando la evolución de una iniciativa que nació para fomentar el encuentro entre mujeres del rural y que, con el paso del tiempo, ha trascendido el ámbito artesanal para convertirse en una herramienta de cohesión social, recuperación de saberes tradicionales y promoción de la igualdad.

El acto de inauguración contó con la presencia de la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Injerto, quien destacó el ejemplo de inclusión social y participación que supone este programa donde se ha creado un espacio de convivencia donde las participantes comparten conocimientos y mantienen vivas técnicas tradicionales. También participaron el alcalde de A Veiga, Juan Anta, la concejala de Igualdad, Ana María Álvarez Carriba, y las integrantes del colectivo de vecinas vinculadas con el proyecto, que se han encargado de transformar calles y espacios públicos a través del ganchillo.

Impulsado por el Concello de A Veiga con el respaldo de la Consellería de Política Social e Igualdade con un aporte de 15.000 euros y financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La inauguración estuvo acompañada por la actuación de las Escuelas Municipales de Música y posteriormente “Foliada Asalto”, a cargo del grupo Pesdelán.