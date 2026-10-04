De la tradición a los drones: Crianza Trevinca, “a feira 6.0” en A Veiga

En solo seis ediciones, la exposición agroganadera de A Veiga, Crianza Trevinca, ya está consolidada. El número de cabezas de ganado vacuno, caprino, ovino y caballar expuestas es el más elevado desde que se puso en marcha: 176. A este dato hay que añadir las novedades del programa que finaliza este domingo, que incluye la exhibición de trabajos con drones, maquinaria de trabajos forestales, perros de pastoreo, elaboración de aguardiente, herradura de caballos o la presencia de artesanos, sin descuidar el apartado gastronómico y las catas de vinos y licores.

La cita fue inaugurada por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien destacó que “o rural o manteñen vivo gandeiros e agricultores”. En su intervención apuntó la necesidad de que los jóvenes “perciban un prezo xusto” para que apuesten por el rural, unos precios que requieren de la apertura de nuevos mercados para sus productos y de la organización de eventos como el de A Veiga, al que acudió acompañada por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.

Exhibición de perros de pastoreo. | J. C.

Gómez recordó que en el último lustro Medio Rural invirtió más de 830.000 euros en la creación de nuevos pastos para el ganado de A Veiga, comprometiéndose a continuar en esta línea durante 2027. También aludió a los 47 millones de euros del anticipo de la Política Agraria Común (PAC), que comenzarán a pagarse el 20 de octubre, y a los 3,6 millones de euros asignados por este departamento para ayudar a compensar el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes. Finalizó adelantando que en breve anunciará la convocatoria de ayudas para incorporar jóvenes al agro, que en 2026 fue de 53 millones de euros.

Dron para uso forestal. | J. C.

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El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, también intervino, haciendo un repaso por la trayectoria de esta cita, que cumple seis ediciones, y empezó siendo solo ganadera, incorporó maquinaria y ahora drones: “É o 6.0 das feiras de Ourense”. A su vez, el alcalde, Juan Anta, resaltó la implicación de los ganaderos. ”O futuro da Veiga ten que ir vinculado aos gandeiros”, dijo, resaltando también la implicación de la población y de los trabajadores del Concello.

Crianza Trevinca se reanudará hoy con un espectáculo ecuestre, una cata de vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras con productos locales y una exhibición de actividades agroforestales, junto a una degustación de “porco ao espeto” y un obradoiro.