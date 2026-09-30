Anuncian las nuevas ayudas para agricultores y ganaderos gallegos para frenar la escalada del gasóleo y los fertilizantes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una orden de ayudas que superará los 3,6 millones de euros para apoyar de forma directa a los agricultores y ganaderos gallegos frente al incremento de los costes de producción, especialmente en el gasóleo agrícola y los fertilizantes. El montante económico procede de una partida de 1,6 millones de la Comisión Europea, que el Gobierno autonómico complementará con 2 millones de euros adicionales de fondos propios.

Las subvenciones van dirigidas a los profesionales dados de alta en la Seguridad Social como autónomos en la actividad agraria que obtengan de ella al menos el 25% de sus ingresos. El apoyo se calculará mediante una aportación directa por hectárea de superficie agraria útil y contará con una tramitación simplificada para que los pagos se efectúen antes de que termine el año, con el objetivo de dotar de liquidez inmediata a las granjas.

Relevo generacional y peso del sector lácteo

Durante una visita a la Granxa Doroña SAT en Arzúa, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el titular del Ejecutivo gallego ha defendido la necesidad de garantizar la rentabilidad del sector para asegurar el relevo generacional en el rural. Rueda ha recordado que Galicia concentra más de la mitad de las explotaciones lácteas de España y el 42% de la producción estatal de leche, situándose entre las diez principales regiones europeas. Asimismo, ha puesto en valor que más del 75% de la leche producida en la comunidad se transforma localmente para fijar valor añadido y población.