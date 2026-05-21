A Veiga busca mejorar el abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua de A Veiga mejorará próximamente, según se deduce del contenido de la reunión que mantuvieron la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde, Juan Anta. Durante la entrevista que mantuvieron en Santiago de Compostela analizaron los proyectos municipales encaminados a adecuar la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) y la ejecución de diferentes actuaciones en el depósito municipal.

En la reunión también fue analizada la posibilidad de mejorar las infraestructuras del abastecimiento de otros núcleos del municipio, particularmente los de Baños, Castromarigo y San Lorenzo.

Ángeles Vázquez indicó que los técnicos de Augas de Galicia evaluarán las propuestas del Concello veigués al objeto de determinar su viabilidad y establecer vías colaboración, tanto de carácter técnico como financiero.

La conselleira destacó el apoyo técnico y económico que la Xunta presta a los concellos para mejoras en el saneamiento y abastecimiento. Ángeles Vázquez apunto que los presupuestos autonómicos destinan a Augas de Galicia 151,7 millones de euros (un 5,5 % más que en 2025), de los que 7 de cada 10 euros irán destinados a actuaciones a realizar en el abastecimiento y saneamiento —108,7 millones— y casi la mitad —73,6 millones— especificamente a inversiones para mejorar o construir infraestructuras hidráulicas.

En la cita también se abordaron iniciativas para el patrimonio natural municipal de la Red Natura 2000. Más concretamente, el regidor planteó el estudio de una colaboración con Porto (Zamora) en planes que garanticen la conservación y disfrute de Pena Trevinca.