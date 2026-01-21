ACCIDENTE FERROVIARIO
Allariz reforza a xestión de residuos con novos servizos

24 ZONAS

O Concello de Allariz creou unha nova zona de compostaxe comunitaria para dar servizo á área próxima ao camping

A illa compostaxe na zona camping de Allariz
A illa compostaxe na zona camping de Allariz | LR

O Concello de Allariz continúa avanzando no seu compromiso coa xestión sostible dos residuos coa creación dunha nova zona de compostaxe comunitaria destinada a dar servizo á área do camping, elevando a 24 o número total de zonas de compostaxe comunitaria existentes no municipio. Esta actuación amplía a rede municipal de tratamento de biorresiduos e achega este servizo a máis espazos e á veciñanza.

A actuación súmase ao impulso continuado da compostaxe doméstica, coa distribución ao longo deste pasado ano 2025 de 100 novos composteiros particulares, fomentando a separación na orixe e a implicación directa da cidadanía na redución de residuos.

Allariz conta ademais cun Punto Limpo e Punto de Recuperación Municipal, que facilita a correcta xestión de residuos especiais, voluminosos e reutilizables, promovendo a economía circular e a redución de residuos destinados a vertedoiro. A este servizo engádese o Punto Limpo Móbil, que percorre periodicamente os distintos núcleos do municipio, facilitando o acceso da cidadanía á separación correcta dos residuos con independencia do lugar de residencia.

Dende o Concello afirman que estas políticas axudan a presentar bos datos en reciclaxe, compostaxe e seperación de residuos, “froito dun modelo baseado na proximidade de servizos, a educación ambiental e a responsabilidade cidadá”.

