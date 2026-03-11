El euro adelgaza y los salarios no engordan

¿Se acuerdan de las 100 pesetas? Antes del euro, ir a la tienda con 100 pesetas en el bolsillo era poco, pero servía para algo: un café, unas chucherías, incluso un pequeño capricho. Hoy, con un euro -e supuesto equivalente psicológico de aquellas 100 pesetas- apenas compramos un café barato, si lo encontramos.

La entrada del euro trajo un redondeo silencioso: muchos precios pasaron de 100 pesetas a un euro, como si el tipo de cambio fuera uno a uno y no 166 pesetas largas por euro. Desde entonces, los precios del café, el pan o el menú del día se han disparado muy por encima de los salarios. Paralelamente, diversos análisis señalan que el euro ha perdido en torno a la mitad de su poder adquisitivo desde comienzos de siglo; lo que entonces comprábamos con 100 euros hoy exige bastante más de 140.

No hablamos solo de nostalgia monetaria, sino de un empobrecimiento real y acumulado. La gente no discute de macroeconomía en la barra del bar -cada vez más vacía por esta gran inflación y por el menor número de establecimientos-, se pregunta por qué cada vez le cunde menos el dinero. En esta montaña rusa inflacionaria, muchos se están cayendo, mientras otros caen bajo las bombas en tierras persas, ucranianas o sudanesas. Son guerras distintas, pero todas dejan víctimas.

Vivimos tiempos de guerras militares, económicas, de cierres de negocios y sociales. ¿Dónde está el no a la inflación?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)