Los habitantes de Allariz ingresan más de 60.000 euros por reciclar

“Reciclar ben, é cousa de todos e de todas”, claman desde o Concello de Allariz. La publicación de los datos de Ecoembes 2025 retratan una realidad positiva en este aspecto en el municipio alaricano: los vecinos siguen mejorando la separación de los envases ligeros (plásticos, latas y bricks), superando en más de un 50% la media estatal.

De media cada vecino separa 31 kilos al año, superando la estatal situada en 21 kilos por persona. Bernardo Varela, teniente de alcalde del Concello, expuso que “imos moi ben, incrementamos a separación de residuos un 10% no último ano”, aclarando que “estar un 50% arriba respecto á media estatal nun concello semi-rural como o noso, que sempre é máis difícil que nunha cidade, é un logro”.

Varela afirmó que “neste caso, facer as cousas ben, efectivamente ten premio”, ya que este trabajo comunitario permitió al Concello recibir más de 60.000 euros. “Isto supón un aporte económico para todos”, continuó el edil: este ingreso se destina al servicio de recogida de basuras, permitiendo mantener las tasas actuales que se sitúan entre 74,80 y 59,50 euros, dependiendo de la zona.

200.000 kilos

En el año 2025, en Allariz se recogieron 198.500 kilos, superando la marca de 189.240 kilos de 2024. “É para estar satisfeitos, ainda que sempre queda marxe de mellora”, afirmó Bernardo Varela, haciendo énfasis en la penalización por impropios, es decir, por los residuos que se desechan en el contenedor amarillo cuando no corresponde.

Esta penalización supuso una pérdida de 2.355 euros al Concello por los materiales depositados de forma incorrecta. “Foi a partir de xuño cando superamos o límite permitido, algo que xa nos aconteceu en 2024”, aclara Varela, “principalmente atende aos cueiros, o vidrio e o textil”. El edil apunta a que algunos materiales siguen ofreciendo retos a los vecinos, “por exemplo o cartón de leite, que o botan ao contenedor equivocado: é un brick e vai ao amarelo”, afirma.

Punto Limpio Móvil

Así, desde el Concello aclaran que en el contenedor amarillo no se debe depositar material textil, pañales, productos higiénicos ni vidrio. Para deshacerse de estos residuos, el Concello dispone de diferentes puntos de recogida, a los que el pasado mes de noviembre se sumó el Punto Limpo Móbil municipal, que recorre los diferentes núcleos rurales para facilitar la labor a los vecinos.

ReR y compostaje

Además, Varela destaca el punto de Recogida y Recuperación de Allariz (ReR): “Para nós é moi importante, dende hai moitos anos, o bó funcionamento do ReR”. El edil cuenta como muchos de los vecinos utilizan los materiales allí depositados “para apañar as casas e decoralas, o que sería lixo convértese en material útil para a cidadanía”.

En el arsenal de herramientas que dispone el municipio para la separación y reutilización de residuos se encuentran también las zonas de compostaje, “un paso moi importante, xa que si os veciños separan a materia orgánica, logo é moito máis doado separar o resto de materiais”. A estos se suman los más de 700 composteros individuales que el Concello ha repartido entre los vecinos para incentivar la propuesta.

“Por responsabilidade comunitaria e personal temos que facelo, e é o noso traballo dende as administracións facilitarllo aos veciños”, remató Bernardo Varela.

Las cifras: Envases ligeros 198.500 kg recogidos en 2025, frente a los 189.240 kg de 2024, un 10% más.

31 kilos por persona separan los alaricanos al año, un 50% más que la media estatal, situada en 21 kg.

62.368,37 euros recibió el Concello por la separación de residuos en 2025, destinados a las tasas de recogida.

2.355 euros de penalización por “impropios”, residuos que se desechan en el contenedor amarillo cuando no corresponden, principalmente pañales, textil, productos higiénicos y vidrio.

La provincia de Ourense lucha por alcanzar la media estatal y aumentar su ahorro

La media de separación de residuos por ciudadano en España a través de los contenedores gestionados por Ecoembes en 2024, fue de 21,3 kg para plásticos, metal y briks.

El resto de concellos de la provincia no alcanza esta media. O Barco de Valdeorras se situaba en 16 kilos al año por vecino, seguido por O Carballiño con 14 kilos. Maceda se sitúa en los 11 kilos y Ribadavia en 12,5. Por su parte, Verín (7,5), Xinzo (9,7) o Celanova (7,5) no alcanzan ni los 10 kilos por persona al año.

Estos datos apuntan a una realidad en la que el número de habitantes no repercute directamente en la separación de residuos. Si bien son concellos menos poblados los que más se acercan a esta media -A Arnoia (19,6), Carballeda de Avia (17,2), Cenlle (19,6) o Leiro (19,6)- otros con registros de habitantes parejos se mantienen entre los 7,5 y los 12 kilos por persona al año, como es el caso de Baños de Molgas, Vilar de Barrio o Paderne de Allariz.

Papel y cartón

En lo que respecta al contenedor azul, para papel y cartón, tampoco Allariz se acercó a la media estatal según los datos de Ecoembes, que se sitúa en los 20 kilos al año por persona. El resto de concellos siguen la misma estela en lo que respecta a los plásticos, pese a que municipios como Verín (19,9) u O Barco de Valdeorras (18,7) logran acercarse al estándar nacional. Si bien los españoles separan un total de 40 kilos de residuos al año entre el contenedor amarillo y el azul, la mayor parte de la provincia no alcanza los 20 kilos.